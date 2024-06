Niespodziewany transfer w Ekstraklasie. Beniaminek pozyska bramkarski talent

To dość niespodziewany transfer, bo akurat na pozycji bramkarza Lechia Gdańsk wydawała się być dobrze zabezpieczona. Pozycja Bohdana Sarnawskiego jako numeru jeden nie podlegała dyskusji, rezerwowym był utalentowany ponoć Antoni Mikułko . Teraz ten porządek ulegnie zmianie - Mikułko, który jest wychowankiem Lechii, będzie szukał wypożyczenia, a jego miejsce jako rezerwowy zajmie 20-letni Szymon Weirauch z Zagłębie Lubin .

Bramkarz Szymon Weirauch zamieni Zagłębie Lubin na Lechię Gdańsk

Warto dodać, że agencją managerską, która reprezentuje Weiraucha, który w sezonie 2023/24 wystąpił w Ekstraklasie osiem razy (wszystkie mecze w rundzie jesiennej), a 17 w rezerwach Zagłębia Lubin w II lidze jest UNIDOS, której szefem jest Mariusz Piekarski, który pośredniczył w transakcji sprzedaży Lechii Gdańsk, na mocy której rok temu Adam Mandziara zbył klub na rzecz Paolo Urfera i funduszu MADA . Gdańscy kibice doskonale pamiętają czasy, gdy "Piekario" (który przeczytał w życiu jedną książkę "Nasza szkapa", która miała osiem stron) był w doskonałych relacjach z Mandziarą i przywoził nad morze tabuny piłkarzy - jak to się skończyło, też dobrze pamiętamy. Ich przyjaźń przechodziła różne koleje losu, ale prawdziwe męskie uczucie wytrzyma deszcz i burze.

To wówczas miał miejsce pamiętny wywiad z "Dziennikiem Bałtyckim", po którym choć to słowo nie pada Piekarski został obwołany "filantropem". To wspaniałe, że w tym bezwzględnym świecie są jeszcze osoby, które robią coś dla bliźnich bezinteresownie. Baron Pierre de Coubertin gdyby żył, mógłby tylko przyklasnąć.