Niespodziewana degradacja. "Wstyd i najgorszy dzień w karierze"

Lechia Gdańsk po 15 latach opuszcza Ekstraklasę

O szkolenie i sprzedaż wychowanków? Chyba nie, o czym przekonał się Jakub Kałuziński . O zapełnienie zdecydowanie za dużego na potrzeby klubu stadionu? Też chyba nie, o czym świadczą nieporadne akcje marketingowe, jeśli w ogóle były. Prezes klubu Ziemowit Deptuła zapowiedział już wycofanie z kolejnej kuli w płot w postaci biletów po 70 zł na ostatni mecz w sezonie. Spotkanie z Legią Warszawa będzie pożegnaniem z Ekstraklasą i Flavio Paixao - cokolwiek, by nie mówić o jego osobowości i roli w upadku klubu, sam ze sobą kontraktu nie podpisał i na pewno nie zasłużył na to, by żegnał go pusty stadion. Ktoś uznał, że główne postaci Lechii ostatnich lat - Flavio i Dusan Kuciak będą wiecznie młodzi. O dziwo okazało się inaczej, czego efektem zasłużony spadek Ekstraklasy.

- Przede wszystkim spadliśmy my, piłkarze. To my wychodziliśmy na boisko i to my mając tak doświadczony skład, w którym wspólnie zagraliśmy multum meczów w Ekstraklasie, straszliwie zawiedliśmy. Na razie czuję po prostu wielki wstyd, to najgorszy dzień w mojej karierze... Naprawdę o tym nie myślałem, koncentrowałem się na każdym kolejnym meczu. My w ogóle w tym sezonie za często rozmyślaliśmy o przyszłości. Nie chcę powiedzieć za dużo, ale zbyt wiele było rozważań o przyszłości, a za mało o tym, co dzieje się tu i teraz - zakończył smutny Nalepa, do którego zaangażowania i woli walki nie można mieć zastrzeżeń.