Niepokojące praktyki spadkowicza. Powtórka z klubu Kokosa?

Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że Michał Brański (gigant branży IT i współwłaściciel Wirtualnej Polski), który chce kupić Lechię Gdańsk, określił poziom przychodów potrzebny jego zdaniem do walki o powrót do Ekstraklasy w sezonie 2023/24. Jednocześnie Brański określił na 7-8 milionów na sezon wkład, jakiego mógłby dokonać do klubowego budżetu w kolejnym roku. Te wyliczenia są m.in. efektem spotkań w ubiegły piątek - na Polsat Plus Arenie oferent miał spotkać się z Adamem Mandziarą, a w Europejskim Centrum Solidarności z prezydent Gdańska, Aleksandrą Dulkiewicz - i chyba to właśnie u niej leży klucz do zmiany właścicielskiej w Lechii. Miastu bardzo zależy, by jak najwięcej działo się na bursztynowym stadionie, a do tego wymagana jest gra biało-zielonych na jak najwyższym poziomie. Oczywiście gra ponad stuletniej Gedanii w ostatnim meczu III-ligowego sezonu na Polsat Plus Arenie to piękny gest, ale raczej jednorazowy.