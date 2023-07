Niecodzienny transfer. Ukraiński pogromca karnych w I lidze

Dziś trójmiejski klub ogłosił pozyskanie 28-letniego Bohdana Sarnawskiego , a wśród znawców ukraińskiego futbolu dało się usłyszeć pomruk uznania. To golkiper, którego CV niezbyt pasuje do Fortuna I ligi, który w poprzednich rozgrywkach bronił dość regularnie (17 meczów) w Krywbasie Krzywy Róg , drużynie która występuje w silnej Premier Lidze. Spotkań byłoby więcej, ale w rundzie wiosennej Sarnawski siedział na ławce rezerwowych, z przyczyn "kontraktowych" - jak powiedział w wywiadzie dla strony UA-football.com.

Przejście Sarnawskiego do Lechii Gdańsk bardzo się dłużyło, ponieważ w dobie wojny obronnej z Rosją, ukraińscy mężczyźni do 60 roku życia nie mogą opuszczać ojczyzny bez powodu. Sportowcy są wyłączeni z tych przepisów, ale nie wszyscy i nie zawsze. Ostatecznie sprawę udało się pozytywnie załatwić, bramkarz dziś wylądował w Gdańsku i związał się z Biało-Zielonymi kontraktem.

Nowy golkiper Lechii Gdańsk, który będzie rywalizował o miejsce w bramce z 18-letnim Antonim Mikułko (38-letni Dusan Kuciak nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu składu, co potwierdził na dzisiejszej konferencji prasowej trener Szymon Grabowski). Otóż pochodzący ze stołecznego Kijowa, Sarnawski może o sobie powiedzieć, że jest wychowankiem zarówno Dynama, gdzie zaczynał grać i Szachtara Donieck, do którego przeszedł w wieku lat 18. Niewielu zawodników może powiedzieć, że wychowały go dwa największe ukraińskie kluby.