Nie mieli piłkarzy ani strojów, dziś awansowali. Lechia wraca do Ekstraklasy

- Gdybyśmy nie zawarli porozumienia z byłym właścicielem, Lechia Gdańsk byłaby dziś bankrutem. To była transakcja "last chance" . W momencie zawarcia transakcji klub nie spełniał wymagań licencyjnych, by grać w I lidze, potrzebne było szybkie działania i spłata najpilniejszych zobowiązań.

Lechia Gdańsk wraca do Ekstraklasy

Jesień była umiarkowanie udana, choć lechiści uplasowali się w czołówce tabeli. Przełomowym momentem było przyjście Brytyjczyka Kevina Blackwella , w roli dyrektora technicznego, choć w rzeczywistości jest kimś znacznie więcej. Niebawem będziecie mogli państwo przeczytać wywiad z Blackwellem, w którym odsłoni on kulisy awansu Lechii Gdańsk . Najmłodsza drużyna szczebla centralnego mocno popracowała mocno zimą na trzytygodniowym obozie w Turcji i na wiosnę szła "jak do pożaru", na dzień dobry notując serię sześciu zwycięstw. W 2024 r. klub złapał finansową zadyszkę, były opóźnienia w wypłatach, a licencja zostanie przyznana dopiero w drugim terminie. Dziś Lechia Gdańsk poinformowała, że wszystkie zobowiązania licencyjne zostały uregulowane .

Lechia zasłużenie wraca na najwyższy szczebel w Ekstraklasy. Wisienką na torcie tego sezonu będzie derbowy mecz Lechii z Arką, który odbędzie się w niedzielę 19 maja o godz. 20:30 na Polsat Plus Arenie. Na ten mecz od dawna nie ma biletów, obejrzy go 36.812 widzów. Ale to dopiero za tydzień, dziś Gdańsk świętuje powrót do Ekstraklasy!