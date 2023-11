Nawet Peszko był w szoku. Nienawiść unosiła się w powietrzu

W naszym futbolu wyżej w ligowej hierarchii od północy stało południe kraju. To nie znaczy, że w nadmorskich miejscowościach nie ma piłkarskich emocji, zwłaszcza w spotkaniach derbowych, które są solą futbolu. Arka Gdynia i Lechia Gdańsk mają jedynie po dwa Puchary Polski w gablotach, ale ich tradycje kibicowskie są bardzo bogate, a spotkania między nimi należą do najbardziej znanych i zaciętych meczów derbowych.

O temperaturze meczów Arki z Lechią miał okazję przekonać się Sławomir Peszko , który 44 razy wystąpił w reprezentacji Polski i był z Biało-Czerwonymi na dwóch wielkich imprezach - Euro 2016 i mistrzostwach świata 2018. Mimo to, mecz o prymat w Polsce północnej z 2016 r. nazywa jednym z najbardziej ekstremalnych zdarzeń w swojej karierze, w której przecież ostrych zakrętów nie brakowało.

Tyle k...w ile wtedy we mnie rzucono, nie dostałem ani wcześniej, ani później. Nawet w derbach Krakowa - w których grałem jako piłkarz Wisły - było kulturalniej. W Gdyni nienawiść dosłownie unosiła się w powietrzu. Chu..i okazali się nawet stewardzi, którzy podstawiali nam nogi, żebyśmy się wywrócili - Sławomir Peszko w "Peszkografii"

Wówczas padł remis 1-1, a Sławomir Peszko zaliczył asystę przy bramce dla gości autorstwa Marco Paixao. Chichotem losu okazał się finisz sezonu 2016/17 - Lechia Gdańsk do końca rozgrywek rywalizowała o tytuł mistrza kraju, by ostatecznie tuż za podium Ekstraklasy, na czwartym miejscu. To miejsce dałoby start w europejskich pucharach, gdyby nie to....że Puchar Polski sensacyjnie zdobyła Arka Gdynia, która wówczas była ligowym beniaminkiem - w nagrodę zagrała w rozgrywkach kontynentalnych.