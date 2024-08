Największa gwiazda na wylocie? Jest stanowisko prezesa klubu Ekstraklasy

Po artykule "Dziennika Bałtyckiego" lotem błyskawicy obiegła Trójmiasto informacja, o tym że Lechia Gdańsk chce się rozstać z hiszpańskim pomocnikiem Luisem Fernandezem . Transfer Fernandeza do Lechii latem 2023 r. był szokiem dla piłkarskiej Polski. Wówczas Lechia Gdańsk była na granicy upadku po spadku z Ekstraklasy, z trenerem Szymonem Grabowskim trenowało kilkunastu zawodników, w większości juniorów. Przyjście wicekróla strzelców w barwach I-ligowej Wisły Kraków miało gdański projekt uwiarygodnić i tak się stało.

Gdański klub oszczędnie informował o jego sytuacji zdrowotnej aż do teraz, gdy lokalne media podały że Lechia myśli o rozstaniu z piłkarzem, przepisy pozwalają na rozwiązanie kontraktu gdy zawodnik jest długo niedostępny, by wykonywać swą pracę. Prezes Lechii Gdańsk Paolo Urfer był wyraźnie zdziwiony zamieszaniem wokół Fernandeza, z jego punktu widzenia nic się w jego sprawie nie zmienia. Słyszymy, że wciąż równie prawdopodobny jest jego powrót do gry jak i rozstanie z klubem.