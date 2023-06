Nagły zwrot akcji. Utalentowany polski trener podpisze kontrakt

Kilka godzin to bardzo wiele w świecie polskiej piłki nożnej. Wczoraj wieczorem pisaliśmy o tym, że trenerowi Szymonowi Grabowskiemu daleko do Lechii Gdańsk, tymczasem coś najwyraźniej się zmieniło w międzyczasie. 42-letni trener zdał już mieszkanie w Olsztynie, udał się w niedaleką drogę do Gdańska, by związać się kontraktem z Lechią, która spadła do I ligi po 15-letnim pobycie w Ekstraklasie. Z tego co nam udało się ustalić, Grabowski do stolicy województwa pomorskiego nie zabiera współpracujących z nim w Olsztynie - asystenta Grzegorza Lecha i trenera bramkarzy Zbigniewa Małkowskiego.