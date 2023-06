Młody polski trener obejmie spadkowicza. Prezes postawił cel!

Pochodzący z Rzeszowa 42-letni Szymon Grabowski zabłysnął w poprzednim sezonie dobrą pracą w II-ligowym Stomilu Olsztyn. "Duma Warmii" w rozgrywkach 2022/23 doszła do finału baraży o awans do I ligi, ulegając w niedzielę w finale Motorowi Lublin. Po tym meczu, a nawet wcześniej telefon Grabowskiego rozgrzał się do czerwoności. Były lekkie zawirowania, jednak ostatecznie to Lechia Gdańsk okazała się najbardziej przekonująca i to właśnie Szymon Grabowski poprowadzi Biało-Zielonych w I lidze.