"Mentalność w Ekstraklasie musi się zmienić" - mocne słowa ligowego snajpera

Lechia Gdańsk nie była faworytem w meczu z Rapidem Wiedeń, bezbramkowy remis to dobry wynik dla gości, który daje nadzieję na rewanż na Polsat Plus Arenie w następny czwartek o 19:45.

Reklama

- W Gdańsku mecz będzie wyglądał zupełnie inaczej, będziemy atakować. Dziękujemy kibicom, przyjechać do Wiednia 11-12 godzin busem to niesamowite, takie samo wsparcie mieliśmy w Macedonii. Czekamy na pełen stadion w czwartek to będzie ważny dzień dla klubu - powiedział po meczu kapitan Lechii, Flavio Paixao.

- Moja mentalność jest taka, że zawsze chcę wygrać, jednak tym razem 0-0 jest ok dla naszej drużyny. Mieliśmy swoje sytuacje, ja miałem strzał głową, nie wiem jak bramkarz to obronił, gratulacje dla niego, to była bardzo trudna piłka dla golkipera - pochwalił zawodnika Rapidu, Flavio Paixao.

Najskuteczniejszy obcokrajowiec w historii Ekstraklasy, porównał rozgrywki europejskie do polskiej Ekstraklasy:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bałtycki Komentarz Sportowy - Odcinek 34 (GOŚĆ: Mario Maloca, Lechia Gdańsk) . WIDEO INTERIA.TV

- Motywacja jest zupełnie inna na Ekstraklasę i na europejskie puchary. Jakość piłkarzy, inteligencja gry jest zupełnie inna. Ekstraklasa to liga bardzo fizyczna, w polskiej lidze musi zmienić się mentalność, żeby jakość gry piłkarskiej była najważniejsza. Najważniejsza rzecz w piłce nożnej to jakość, Lech przegrał 1-5 z Karabachem i nie chodziło o przygotowanie fizyczne, a jakość piłkarzy. Na marginesie, nie można być zmęczonym po 4 meczach, jaki inny kraj odwołuje mecze po 4 kolejkach? - retorycznie zakończył Flavio Paixao, kapitan Lechii Gdańsk.

Maciej Słomiński, Interia, Wiedeń