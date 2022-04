Mecz o pokój w Gdańsku – wygrała frekwencja i nadzieja

Na towarzyski mecz w Lechii z Szachtarem Donieck w Gdańsku przyszło ponad 12 tysięcy widzów. Na rzecz fundacji "Gdańsk pomaga Ukrainie" zebrano ponad 200 tysięcy złotych. Na boisku Szachtar wygrał z Lechią Gdańsk, a przede wszystkim zwyciężyła frekwencja i nadzieja.

Mimo charytatywnego charakteru meczu oba zespoły przystąpiły do meczu jak najbardziej serio i to mimo, że Szachtar wystąpił w mocno przetrzebionym składu - jedyny nominalny napastnik Andrij Boriaczuk został ściągnięty z wypożyczenia z Ruchu Lwów. Na poprzedni sparingowy mecz "Górników" z Olympiakosem do Pireusu jechał z Ukrainy 18 godzin autem i jak sam mówił: "oczy miał jak sowa".

Reklama

Dwie bramki dla Szachtara Donieck zdobył Mychajło Mudryk, który który niebawem ma dołączyć do klubu angielskiej Premier League, Brentford. Po tym meczu już wiemy dlaczego. Najpierw David Stec faulował Mudryka, który na kilku metrach odjechał gdańskiemu obrońcy, a potem sam poszkodowany wymierzył sprawiedliwość. Tuż po przerwie po koronkowej akcji Szachtara Mudryk ustalił wynik spotkania na 2-1 dla gości z walczącej Ukrainy.

Zdjęcie Ola Polakowa, znana ukraińska wokalistka śpiewała podczas "meczu o pokój" na Polsat Plus Arenie w Gdańsku / Wojciech Stróżyk / East News

Lechiści starali się odgryzać i długimi fragmentami byli równorzędnym rywalem dla utytułowanych rywali. Tuż po objęciu prowadzenia przez Szachtar Malijczyk Bassekou Diabate zakręcił mistrzem świata do lat 20, Walerijem Bondarem i skierował piłkę do siatki obok bezradnego Anatolija Trubina, który zdaniem fachowców ma na długie przejąć miejsce w bramce ukraińskiej drużyny narodowej. Lechiści grali zaskakująco dobrze i odważnie. Inna sprawa, że Szachtar wystąpił w całkowicie krajowym składzie, a przecież klub z Donbasu zawsze słynął z brazylijskiego zaciągu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dulkiewicz w "Gościu Wydarzeń" o meczu w Gdańsku: Zebraliśmy ponad 200 tys. zł na pomoc Ukrainie Polsat News

O towarzyskim i wybitnie przyjacielskim charakterze meczu świadczyła zmiana arbitrów tuz po przerwie - polskiego sędziego międzynarodowego zastąpił Dimitri Kiriwuszkin. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się wygraną "Górników" 2-1, najpierw wyrównał 17-letni Krystian Okoniewski, a potem zwycięską bramkę dla Szachtara zdobył Dmytro Keda, niepełnosprawny 12-latek z Mariupola - wierny kibic Szachtara. Piękny epilog "meczu o pokój".





Lechia Gdańsk - Szachtar Donieck 2-3 (1-1)

Bramki: Diabate 12’, Okoniewski 90' - Mudryk 7’ (rzut karny), 58’, Keda 90'

Lechia: Kuciak (28’ Buchalik, 77’ Mikułko) - Stec (46’ Koperski), Tobers, Maloca (46’ Kubicki), Pietrzak (46’ Conrado) - Kryeziu (77’ Brylowski), Gajos (46’ Makowski) - Sezonienko (46’ Neugebauer), Durmus (46’ Kałuziński), Diabate (72’ Okoniewski) - Zwoliński (46’ Clemens).

Szachtar: Trubin (46’ Piatow) - Stasiuk (73’ Kapinus), Matwijenko, Bondar (77’ Udod), Rakicki (83’ Marian Faryna) - Topałow (60’ Kryskiw), Stepanienko, Bondarenko (88' Szostak), Mysznow (60’ Czech) - Mudryk (90' Keda) , Boriaczuk (77’ Szijejew).

Sędzia: Szymon Marciniak - od 51. minuty Dimitri Kiriwuszkin.

Widzów: 12.620.

Żółta kartka: Mudryk (Szachtar).

Maciej Słomiński, Polsat Plus Arena Gdańsk