"Mam już dosyć". Zasłużony klub na skraju przepaści

- Prowadziliśmy grę, mieliśmy strzelać gole i nie strzelaliśmy. Z Pogonią to samo. Nie wiem, Dante Stipica obronił chyba dzisiaj cztery sytuacje. Ja już nie wiem, jakie lepsze okazje musimy stwarzać, by w końcu zdobyć bramkę. Co z tego, że my dobrze gramy. Mam to gdzieś. Ja chcę trzy punkty - mówił Kuciak.

Lechia Gdańsk przegrała 0-1 z Pogonią Szczecin

- Dziś była drużyna, ale nie było wyniku. Była Walka i zaangażowanie, dziś widziałem taki zespół jaki chciałem widzieć kilka tygodni temu, oby nie było za późno. Fajnie jest wygrywać 4-0 jak z Miedzią Legnicą, ale ja chcę wygrywać 1-0 jak z Wisłą Płock. Dzisiaj gdybyśmy pierwsi strzelili bramkę, to może by wszystko ruszyło do przodu. Gdyby, jakby....Ale punktów jak nie było, tak nie ma. Wiemy, że "Grosik" potrafi zrobić bramkę z niczego, nie można go wpuszczać w pole karne. Nie mam pretensji do Abu Hanny, mam pretensje o to co dzieje się z przodu - zakończył mocno wzburzony Dusan Kuciak, bramkarz Lechii Gdańsk.