Ligowy supersnajper przedłużył kontrakt. Po raz ostatni?

Na wczorajszej konferencji prasowej, kapitan Lechii Gdańsk Flavio Paixao mówił, że do końca rozgrywek on i klub ujawnią, czy współpraca zostaje przedłużona. Tak długo nie musieliśmy czekać, bo tuż przed przedostatnią rundą gier Lechia Gdańsk ogłosiła przedłużenie kontraktu z najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Ekstraklasy. Nie ma tego w oficjalnym komunikacie, ale skądinąd wiadomo, że to ostatni kontrakt w zawodowej karierze Flavio Paixao, który jako pierwszy obcokrajowiec wszedł do ekskluzywnego klubu setników.

Ostatnie tygodnie są bardzo intensywne dla Portugalczyka - w meczu z Wartą Poznań (2-0), najpierw zdobył tysięczną bramkę dla Lechii w Ekstraklasie, potem swoją setną w lidze. Na tym nie poprzestał - tydzień później w meczu z Zagłębiem Lubin (2-2) wpisał się na listę strzelców, to była 10 bramka Flavio w rozgrywkach, tym samym wyrównał osiągnięcie legendarnego bombardiera Ernesta Pohla i w ósmym sezonie z rzędu będzie miał dwucyfrową zdobycz bramkową.

W kolejnym sezonie Flavio Paixao będzie miał okazję pobić osiągnięcie Pohla. Zadowolenia z nowej umowy kapitana nie ukrywał trener Lechii, Tomasz Kaczmarek: - Gratuluję klubowi i Flavio nowej umowy. Od kiedy jestem trenerem Lechii, Flavio jest kluczowym zawodnikiem, którego liczba bramek i asyst w tym sezonie jest imponująca. Codziennie widzę jego pasję do gry i treningu. Jestem przekonany, że Flavio w następnym sezonie da wiele naszemu zespołowi. Cieszę się, że będziemy kontynuować współpracę.

Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin: O której mecz, gdzie oglądać?

Lechiści są o krok od europejskich pucharów, by osiągnąć przedsezonowy cel wystarczy im punkt w meczu z Pogonią Szczecin. Spotkanie Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin rozpocznie się w sobotę o 20. Szczecinianie mają już zapewniony co najmniej brązowy medal na koniec sezonu, ale wciąż zachowują teoretyczne szanse na wyższe miejsce. Do Lecha tracą pięć punktów, a do Rakowa - trzy. Gdańszczanie mogą z kolei w sobotę przypieczętować awans do europejskich pucharów. Zajmują obecnie czwarte miejsce i mają sześć punktów przewagi nad Piastem Gliwice.

