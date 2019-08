Lechia Gdańsk broni w Danii zaliczki z pierwszego meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Śledź przebieg spotkania z Broendby z Interią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ekstraklasa. Zwycięstwa Legii i Śląska w końcówkach, Lechia z Wisłą na remis. Wideo INTERIA.TV

Uwaga - relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.

Reklama

Liga Europy - zobacz wyniki, strzelców, składy i terminarz



Piłkarze z Trójmiasta w pierwszym spotkaniu stworzyli sobie mnóstwo sytuacji pod bramką rywali, ale wygrali tylko 2-1. Taki wynik daje im jedynie minimalną przewagę przed rewanżem - Duńczykom do awansu wystarczy wygrana 1-0. - Nie mamy żadnego zapasu - przyznaje Piotr Stokowiec, trener Lechii.



W czwartkowym spotkaniu szkoleniowiec zdobywców Pucharu Polski nie może skorzystać z Jarosława Kubickiego i Mario Maloczy. Pierwszy zmaga się z wirusem, drugi z kontuzją śródstopia. Trudniej będzie zastąpić Kubickiego, który w pierwszym meczu spędził na boisku pełne 90 minut.



Gdańszczanie muszą szczególnie uważać na Kamila Wilczka. Polski napastnik strzelił dwa gole w niedzielnym spotkaniu z Odense, walnie przyczyniając się do wygranej Broendby 3-2.



Jeśli Lechia awansuje do trzeciej rundy, jej kolejnym rywalem będzie SC Braga z Portugalii.

Gdańszczanie od początku groźnie atakowali i już w 6. minucie wypracowali dobrą okazję, ale podanie Lukasa Haraslina nie dotarło do Żarko Udoviczicza.

Broendby - Lechia Gdańsk 1-0 - trwa I połowa

1-0 Paulus Arajuuri (15.)



Zobacz raport meczowy na żywo