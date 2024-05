Lider tabeli nie płaci za transfery? Jest stanowisko prezesa

Lechia Gdańsk stoi u progu awansu do Ekstraklasy, przebudowa klubu po niechlubnej kadencji Adama Mandziary odbywa się jednak w bólach. Co jakiś czas odzywają się demony przeszłości, a to ex-właściciel wysuwa dość nielogiczne oskarżenia, a to pojawiają się opóźnienia w wynagrodzeniach wobec obecnej kadry piłkarzy, wciąż istnieją zobowiązania wobec byłych - ostatnia z tych pozycji sprawia, że zagrożona jest licencja na kolejny sezon 2024/25. W kolejnym tygodniu odbędzie się posiedzenie komisji ds. licencji PZPN, wówczas wszystko będzie jasne.

