50 zdobytych bramek, 14,5 tysiąca widzów na mecz, pierwsze miejsce w tabeli Ekstraklasy i zawodnik na szczycie klasyfikacji strzelców. Działacze Lechii Gdańsk, lidera piłkarskich rozgrywek na najwyższym szczeblu, podsumowali 2018 rok. I mają być z czego zadowoleni.

W Lechii Gdańsk trwają przygotowania do drugiej części sezonu. Piłkarze wrócili po urlopach do zajęć na gdańskich obiektach sportowych. Pierwszy sparing "Biało-Zieloni" rozegrają 15 stycznia na stadionie przy ulicy Traugutta przeciwko pierwszoligowej Bytovii Bytów. 19 stycznia drużyna poleci do Turcji, gdzie się m.in z Viitorulem Konstancja, Łudogorcem Razgrad i Viktorią Koln.

To jednak przyszłość. Tymczasem sztab szkoleniowy klubu ze stolicy Pomorza podsumował minione dwanaście miesięcy. Pierwsze nie przedstawiały się najkorzystniej. Sezon 2017/2018 gdańszczanie zakończyli na 13. pozycji w tabeli. Od strefy spadkowej dzieliły ich zaledwie trzy punkty.

Po letniej przerwie wszystko jednak się zmieniło. Jak obliczyli działacze Lechii, w 2018 roku piłkarze z Gdańska we wszystkich rozgrywkach rozegrali 39 spotkań. Wygrali 18 meczów, 12 zremisowali i 8 przegrali. Warto w tym momencie przytoczyć też bilans obecnego sezonu, który wygląda następująco: 16 - 6 - 2.

W minionym roku trenerzy skorzystali z 39 zawodników, w tym z 26 w sezonie 2018/2019. Najwięcej spotkań w 2018 roku rozegrał Flavio Paixao, który opuścił tylko jeden mecz, wiosenny z Lechem Poznań. W tym sezonie kapitan Lechii rozegrał komplet 20 meczów w Ekstraklasie i trzech w Pucharze Polski. Na drugim miejscu znalazł się Filip Mladenović z 36 meczami (pauza w meczach z Zagłębiem Lubin w tym sezonie oraz Arką Gdynia i Sandecją Nowy Sącz w zeszłym) oraz Daniel Łukasik, który grał 34 razy (nie zagrał w ostatnim meczu w tym roku z Górnikiem Zabrze i dwóch pucharowych meczach oraz Cracovią i Sandecją na wiosnę).

W swym pracowaniu szkoleniowcy Lechii po raz kolejny wskazali na Flavio Paixao, jak się bowiem okazuje, to także najlepszy strzelec drużyny. W 2018 roku zdobył 17 bramek, z czego aż 12 w trwającym sezonie, dzięki czemu prowadzi w klasyfikacji strzelców razem z Igorem Angulo z Górnika Zabrze. Na drugim miejscu znalazł się Patryk Lipski z pięcioma trafieniami (jeden gol na wiosnę i cztery w trwającym sezonie). Najwięcej asyst zgromadził z kolei Lukas Haraslin - siedem (pięć w tym sezonie i dwie wiosną).

Ogólnie przed rokiem "Biało-Zieloni" 50 razy trafiali do bramki przeciwnika - 27 goli zdobyli piłkarze z zagranicy, a 23 Polacy.

A co z dwunastym zawodnikiem? Też dopisał, zwłaszcza pod koniec roku. Przez ostatnie dwanaście miesięcy mecze Lechii zobaczyło 227 480 osób. Frekwencja zdecydowanie wzrosła w tym sezonie - z 10 299 do 14 500 średnio na każdym meczu na Stadionie Energa Gdańsk.



