Lechia - Legia. Młodzieżowiec w każdym meczu? W Lechii to żaden kłopot

Wedle nowego prawa uchwalonego przez przedstawicieli PZPN, od przyszłego sezonu każdy z klubów Ekstraklasy będzie zobowiązany do wystawienia w meczu co najmniej jednego gracza młodzieżowego. Dla trenera Lechii Gdańsk to żaden kłopot. Wręcz przeciwnie. Piotr Stokowiec zapewnił, że zawsze sprzyjał dawaniu szans młodym zawodnikom.

Jak podali przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej, od sezonu 2019/2020 wprowadzono obowiązek wystawiania w składzie co najmniej jednego młodzieżowca. Ma to pomagać w promowaniu gdy młodych zawodników. Jak czytamy w komunikacie PZPN, w rozgrywkach na szczeblu centralnym kluby są zobowiązane do wystawiania w czasie trwania całego meczu co najmniej jednego zawodnika-młodzieżowca.

Zmiany w piłkarskim prawie nie wpłyną na organizację gry Lechii Gdańsk. Jak podkreślił Piotr Stokowiec, w tym sezonie na palcach jednej ręki można było policzyć mecze, w których w biało-zielonych barwach nie występował zawodnik rozpoczynający swoją przygodę w profesjonalnej piłce.

- Każdy trener może sobie sam taką wizję narzucić, by wprowadzać nowych zawodników do gry - skomentował Piotr Stokowiec plany PZPN. - Myślę, że Lechia ostatnio pod tym względem na pewno idzie na plus. Dla nas nie jest to jakaś nowość, my to po prostu robimy. Nie jest to dla nas żadne utrudnienie, czy coś w tym rodzaju.

Według trenera gdańskiego klubu Lechia dostarcza wielu zawodników do kadr młodzieżowych, a szkoleniowcy zespołu nadal chcą to robić.

- Zawsze hołdowałem takiej zasadzie, by dawać szansę młodym zawodnikom, by nie przeceniać zawodników doświadczonych. Tylko tak, podejmując pewne ryzyko, można rozwijać siebie i rozwijać polską piłkę. Myślę, że dziś Lechia jest dobrym promotorem Ekstraklasy i promotorem wprowadzania do gry młodych zawodników - stwierdził Stokowiec.

Przypomnijmy, wedle nowo podjętej uchwały związku, zawodnikiem o statusie młodzieżowca jest piłkarz posiadający obywatelstwo polskie lub szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego, kończy 21. rok życia oraz zawodnik młodszy. Zawodnik szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN oznacza zawodnika, który - bez względu na swoją narodowość lub wiek - był zarejestrowany w klubie lub klubach zrzeszonych w PZPN, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 miesięcy.

