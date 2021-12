To dość nowatorska koncepcja. Pierwsza drużyna Lechii Gdańsk została połączona z drugą w jeden organizm. Tomasz Byszko, dotychczasowy asystent trenera ekstraklasowej drużyny Tomasza Kaczmarka, pozostanie w jego sztabie, a jednocześnie obejmie stanowiska szkoleniowca drużyny IV-ligowych rezerw Lechii.

Droga Tomasz Byszki pokazuje, że do pierwszego zespołu klubu z Gdańska awansują wychowankowie nie tylko piłkarscy, a również trenerscy. Dokładnie rok temu 27-letni wówczas trener, po przejściu wszystkich szczebli w klubowej akademii, dołączył do sztabu pierwszego zespołu.

Lechia Gdańsk. Zmiany w sztabie trenerskim

Przyczyny podjęcia takiej decyzji wyjaśnia na łamach oficjalnej strony klubu, trener pierwszego zespołu, Tomasz Kaczmarek.

- Wspólnie z władzami Klubu podjęliśmy decyzję o restrukturyzacji drugiego zespołu. Ma on być bezpośrednim zapleczem dla drużyny Ekstraklasy. Będziemy w tym zespole kształcić uzdolnionych zawodników naszej Akademii, aby jak najlepiej przygotować ich do rywalizacji na poziomie Ekstraklasy. Do projektu zostaną włączeni uzdolnieni zawodnicy naszej Akademii, począwszy od U-15, którzy zostaną objęci metodyczną i zindywidualizowaną pracą według standardów, które stosujemy w Ekstraklasie.

W dalszych słowach trener Kaczmarek scharakteryzował osobę Tomasza Byszki.

- Tomasz Byszko od pierwszego dnia pracy w Lechii jest moim bliskim współpracownikiem, zdążyłem go dobrze poznać w codziennej pracy. Uważam, że jest właściwą osobą do tego, aby pod względem metodyki i indywidualizacji pracy sprostać temu zadaniu. Zresztą cały mój sztab szkoleniowy, a zwłaszcza Emanuel Ribeiro, będą bardzo blisko drugiej drużyny. Tomek w dalszym ciągu pozostanie w moim sztabie, aby jak najlepiej połączyć codzienną pracę na boisku i wspierać rozwój zawodników, których będziemy wprowadzać do I zespołu. Bardzo nam zależy, aby jak najlepiej przygotować następnych młodzieżowców do wymagań, które stawia Ekstraklasa. Chcemy, aby pracowali według takich samych metod i zasad, które stosujemy w pracy z pierwszą drużyną, aby byli oswojeni z wymaganiami, które są w zawodowstwie. Ich przejście z piłki młodzieżowej do piłki seniorskiej powinno być płynne i jak najbardziej naturalne - dodał szkoleniowiec Biało-Zielonych.

Piłkarze Lechii są obecnie na zasłużonych urlopach, do zajęć wrócą 6 stycznia 2022 r. O szczegółach ich przygotowań pisaliśmy wczoraj.