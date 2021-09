Jedyne co ostatnio w Lechii Gdańsk jest stałe to zmiany. Roszady nastąpiły w pionie sportowym - trenera Piotra Stokowca zastąpił Tomasz Kaczmarek, który ma już obiecujący debiut za sobą - 2-2 na wyjeździe z Wisłą w Krakowie. Zmiany nie ominęły również pionu organizacyjnego. Jak poinformował gdański klub, Robert Krupski, który zasiadał w zarządzie Lechii Gdańsk od 2019 r,. złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Jego miejsce zajmie delegowany czasowo do zarządu obecny członek Rady Nadzorczej Michał Hałaczkiewicz.

Lechia Gdańsk. Zmiana w zarządzie klubu

Robert Krupski nie rozstaje się całkiem z grupą kapitałową, nadal pozostając w zarządach spółek powiązanych z większościowym akcjonariuszem i spółkami z grupy kapitałowej Lechii. Z naszych informacji wynika, że będzie się zajmował m.in. pilotowaniem budowy treningowej bazy klubowej, która ma powstać w Bystrej (gmina Pruszcz Gdański).

Reklama

Po zmianie Roberta Krupskiego na Michała Hałaczkiewicza zarząd Lechii Gdańsk będzie nadal trzyosobowy - prezesem jest Paweł Żelem, a Piotr Zejer przedstawicielem delegowanym przez akcjonariuszy mniejszościowych.

Maciej Słomiński