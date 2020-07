Piłkarze Lechii Gdańsk wznowią treningi przed nowym sezonem ekstraklasy w poniedziałek 3 sierpnia i od razu wyjadą na zgrupowanie do Kępy niedaleko Płońska (mazowieckie). W planie przygotowań jest jeden mecz kontrolny z Rakowem Częstochowa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krychowiakowie odpoczywają na Kamczatce. Wideo INTERIA.TV

Zgrupowanie potrwa do 8 sierpnia i na jego zakończenie zawodnicy Lechii zmierzą się w sparingu z Rakowem Częstochowa. Po powrocie do domu biało-zieloni dostaną dzień wolnego, a od 10 do 14 oraz od 17 do 21 sierpnia ćwiczyć będą na własnych obiektach.

Reklama

15 sierpnia podopieczni trenera Piotra Stokowca zagrają na wyjeździe w meczu pierwszej rundy Pucharu Polski. Rywalem finalistów ostatnich rozgrywek będzie Skra Częstochowa lub Stal Stalowa Wola.

Z kolei na inaugurację ekstraklasy (pierwsze spotkania zaplanowano 21 sierpnia) czwarta drużyna minionego sezonu zmierzy się, także na wyjeździe, ze zwycięzcą baraży, w których bierze udział czterech pierwszoligowców. Tego przeciwnika gdańszczanie poznają w piątek.

md/ co/