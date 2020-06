Niestety uraz Kenny'ego Saiefa okazał się groźniejszy niż przypuszczano, co oznacza koniec sezonu dla Amerykanina.

Nie potwierdziły się pierwsze, pomeczowe optymistyczne prognozy sztabu Lechii. Kenny Saief w meczu z Jagiellonią odniósł uraz, który eliminuje go z gry do końca bieżących rozgrywek. Będą toczyć się rozmowy z Anderlechtem w sprawie wypożyczenia go na kolejny sezon.

Inaczej układając się losy Jose Ze Gomesa - on zostanie do końca bieżących rozgrywek w Lechii, a z jego macierzystą Benfiką będą toczyć się rozmowy w sprawie przedłużenie tego wypożyczenia na następne rozgrywki. Rokowania są optymistyczne.

Tyle w sprawie zawodników wypożyczonych do Lechii. Zawodnicy wypożyczeni z gdańskiego klubu zostaną w swych obecnych klubach do końca ligi - chodzi o Mateusza Sopoćkę, który gra w Podbeskidziu Bielsko-Biała i Daniela Łukasika w Ankaragucu.

Z końcem czerwca upływa umowa wiążąca z gdańskim klubem Błażeja Augustyna - ten kontrakt nie zostanie przedłużony i z dniem dzisiejszym wygasa.

MS