Surowa kara Komisji Ligi dla Żarko Udoviczicia. Piłkarz Lechii Gdańsk został zdyskwalifikowany na cztery mecze za czerwoną kartkę otrzymaną w meczu z ŁKS-em.

Udoviczić wyleciał z boiska jeszcze przed przerwą spotkania zdobywców Pucharu Polski z beniaminkiem Ekstraklasy. W 43. minucie ligowego debiutu w koszulce Lechii Serb ostrym wślizgiem zaatakował Jana Grzesika z ŁKS-u. Początkowo sędzia pokazał Udovicziciowi tylko żółtą kartkę, ale po obejrzeniu powtórki zmienił decyzję i ukarał go czerwonym kartonikiem.

31-letni piłkarz liczył na łagodną karę od Komisji Ligi. Przeprosił Grzesika za pośrednictwem klubowych mediów społecznościowych. - To moja pierwsza taka sytuacja w karierze i pierwsza w Ekstraklasie. Mam nadzieję, że komisja weźmie to pod uwagę - stwierdził.



W środę KL podjęła jednak decyzję o dyskwalifikacji Serba na cztery najbliższe mecze. Jeśli po ewentualnym odwołaniu kara zostanie utrzymana, Udoviczić będzie mógł wrócić na ligowe boiska 25 sierpnia, na mecz szóstej kolejki ze Śląskiem Wrocław.



Serb, który latem trafił do Lechii z Zagłębia Sosnowiec, może jednak wystąpić w meczach eliminacji Ligi Europy z duńskim Broendby.



Przed rokiem w pierwszej kolejce Ekstraklasy na srogą karę od KL zasłużył inny piłkarz Lechii. Sławomir Peszko już w pierwszej kolejce brutalnym faulem na Arvydasie Novikovasie "zapracował" na trzymiesięczną dyskwalifikację.



Zdjęcie Żarko Udoviczić został wyrzucony z boiska dopiero po tym, jak sędzia obejrzał powtórkę / PAP/Grzegorz Michałowski / PAP

