Serbski skrzydłowy Lechii Gdańsk, Żarko Udoviczić prezentuje dobrą grę w ostatnich meczach, czym kusi potencjalnych kontrahentów.

Dwuletni już prawie pobyt Żarko Udoviczicia w Lechii Gdańsk pełen jest zakrętów. Przychodził jako najlepszy asystent PKO BP Ekstraklasy w barwach zdegradowanego Zagłębia Sosnowiec, początek w Lechii miał bardzo dobry. W jego debiucie Biało-Zieloni zdobyli Superpuchar bijąc w Gliwicach mistrza Polski, Piasta Gliwice 3-1, a Serb wraz z rodakiem Filipem Mladenoviciem czynił spustoszenie na lewej stronie. Potem były problemy dyscyplinarne (czerwone kartki) i zdrowotne (kardiologia). Gdy wrócił do zdrowia zawodnik znalazł się w grupie "T-N-T", która jak sam mówi oznacza: "Trenuję - Nie gram - Trenuję".

Sam piłkarz w rozmowie z Interią pozytywnie ocenił pobyt nad morzem: - Dokonałem tego, o czym inni tylko mogą marzyć. W wieku 31 lat zadebiutowałem w Lidze Europy, w debiucie wygrałem Superpuchar Polski. Wygrałem z czołowymi zespołami w Ekstraklasie, w tym z Legią przy Łazienkowskiej czy z Lechem w Gdańsku. O tym kibice będą pamiętać, to zostanie na zawsze.

Ostatnie tygodnie to powrót Żarko do dobrej formy. To miejsce w podstawowym składzie i bramki w zwycięskich meczach z Wisłą Kraków (2-0) i Zagłębiem Lubin (3-1). Niestety czas jest nieubłagany, Udoviczić w bieżącym roku kończy 34 lata, to jak na skrzydłowego który bazuje na szybkości dość sporo. Lechia myśli o młodszych zawodnikach na tę pozycję, o czym świadczy zainteresowanie 20-letnim Michaelem Ameyaw z I-ligowego Widzewa Łódź.

Sam piłkarz któremu z końcem sezonu upływa kontrakt mówił nam, że "życie nauczyło go nie planować". Wygląda jednak, że gdański rozdział kariery Żarko Udoviczicia może zmierzać do końca. Zawodnik na swoim profilu na Instagramie opublikował stare zdjęcie na którym spożywa kolację z dwoma innymi zawodnikami Lechii pochodzącymi z Bałkanów: Zlatanem Alomeroviciem i Mario Maloczą. Wygląda to jak "ostatnia wieczerza", o czym świadczy podpis samego piłkarza: "Rozpadamy się jak Jugosławia". Zdjęcie skomentował były piłkarz Lechii, a obecnie Legii Warszawa, Serb Filip Mladenović: "Hahahaha dramat!!!!". Udało nam się dowiedzieć, że piłkarzowi chodziło o to, że kiedyś było więcej piłkarzy z byłej Jugosławii w Gdańsku niż dziś.

Jeśli będzie zdrowy Udoviczić stanowi łakomy kąsek na rynku transferowym. Gwarantuje klika bramek i asyst dla klubów Ekstraklasy. Jak sam powiedział nam w wywiadzie po zakończeniu kariery planuje napisać książkę o swojej przygodzie z piłką. Czekamy z niecierpliwością!





