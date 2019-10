Lechia Gdańsk przegrała 1-2 z Zagłębiem Lubin w meczu 11. kolejki Ekstraklasy. Gdańszczanie mogli objąć prowadzenie w tabeli, ale nie dali rady w starciu z "Miedziowymi".

Po niespodziewanej porażce Pogoni Szczecin z Rakowem Częstochowa (1-2) Lechia wiedziała, że w przypadku zwycięstwa obejmie prowadzenie w tabeli. Dziś w Ekstraklasie zespoły z czuba tabeli nie miały swojego dnia.



Spotkanie rozpoczęło się jednak dla gdańszczan w fatalny sposób. Prostopadłe podanie Alana Czerwińskiego do Patryka Szysza wślizgiem przeciął Błażej Augustyn. Uczynił to tak niefortunnie, że przelobował Duszana Kuciaka i umieścił piłkę we własnej bramce!

Lechia niemal natychmiast rzuciła się, by odrobić stratę i kilka minut później piłkę do bramki rywala skierował Artur Sobiech. Problem w tym, że był na minimalnym spalonym po podaniu głową od Macieja Gajosa i sędzia nie uznał bramki - wciąż 0-1 dla Zagłębia.

W kolejnych akcjach strzały oddawali Daniel Łukasik i Jarosław Kubicki, ale brakowało im precyzji. Z biegiem czasu mecz stał się dość brutalny, bo gracze jednej i drugiej drużyny nie przebierali w środkach.

W końcówce pierwszej połowy obie ekipy stworzyły sobie po niezłej sytuacji. Najpierw zaatakowało Zagłębie, gdy strzał z woleja oddał Lubomir Guldan, lecz Kuciak spisał się bez zarzutu. W odpowiedzi pięknym rajdem popisał się Sławomir Peszko. Po tym jak przedryblował trzech obrońców zabrakło mu jednak sił na mocne uderzenie.

Druga część meczu zaczęła się dla "Miedziowych" od bolesnej straty Patryka Szysza. Młody napastnik nabawił się urazu i musiał zostać zmieniony.

Po godzinie gry Zagłębie podwyższyło prowadzenie na 2-0. Indywidualną akcję przeprowadził Sasza Żivec, który przebiegł z piłką pół boiska. W końcu podał prostopadle do Damjana Bohara, a ten w sytuacji sam na sam pokonał Kuciaka.

Trener Lechii Piotr Stokowiec zareagował natychmiast, przeprowadzając podwójną zmianę. Boisko opuścili Lukasz Haraslin i Sławomir Peszko, a pojawili się na nim Flavio Paixao i Rafał Wolski.

Zmiana natychmiast przyniosła skutek, bowiem Paixao kilkadziesiąt sekund później asystował przy kontaktowej bramce Artura Sobiecha. Portugalczyk przejął zbyt krótki podanie obrońcy, podał do napastnika, a Sobiech ze spokojem pokonał Dominika Hładuna. 2-1 dla Zagłębia.

W końcówce meczu goście mogli dobić rywala, ale znakomitą okazję zmarnował Bohar. Chwilę później w ogromnym zamieszaniu w polu karnym mogła wyrównać Lechia, ale żaden z kilku strzałów nie wpadł do bramki.

Lechia wciąż zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Zagłębie jest dziewiąte, ale do dzisiejszego rywala traci już tylko cztery punkty. Od odejścia van Daela bilans Zagłębia to cztery wygrane i remis.



Wojciech Górski



Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin 1-2 (0-1)

Bramki: 0-1 Augustyn (8. - bramka samobójcza), 0-2 Bohar (63.), 1-2 Sobiech (67.).

Żółta kartka - Lechia Gdańsk: Artur Sobiech, Błażej Augustyn, Rafał Wolski, Patryk Lipski. KGHM Zagłębie Lubin: Filip Starzyński, Damian Oko.

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom). Widzów 8 863.



