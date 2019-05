Lechia Gdańsk zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin w meczu 35. kolejki Ekstraklasy. Gdańszczanie powoli przestają liczyć się w grze o mistrzostwo Polski. Dwie kolejki przed końcem mają cztery punkty straty do prowadzącego w tabeli Piasta Gliwice.

Długo wydawało się, że jeśli ktoś ma zagrozić Legii Warszawa w zdobyciu tytułu mistrza Polski, to będzie to Lechia Gdańsk. Gdańszczanie długo prowadzili w tabeli, będąc na jej czele po sezonie zasadniczym. Dwie kolejki przed końcem sezonu na fotel lidera niespodziewanie wskoczył jednak Piast Gliwice, który wygrał wszystkie pięć spotkań w grupie mistrzowskiej. Legia zremisowała dziś 1-1 z Pogonią Szczecin i spadła na drugie miejsce w tabeli.

A Lechia? Podopieczni Piotra Stokowca dzięki wygranej mogli znaleźć się zaledwie dwa punkty za prowadzącym Piastem, ale ich gra nie wskazywała na to, by gdańszczanie byli specjalnie zmotywowani na zdobycie mistrzostwa kraju, tak jakby zadowalał ich triumf w Pucharze Polski.

Co prawda to gospodarze jako pierwsi stworzyli sobie groźną sytuację, ale było to skutkiem błędu Konrada Forenca, a nie własnej inicjatywy. Bramkarz "Miedziowych" minął się z piłką w polu karnym, lecz Lukas Haraslin nie skorzystał z prezentu i mając na plecach Bartosza Kopacza z półobrotu trafił jedynie w słupek.

Zagłębie zaś długo rozgrywało swoje ataki, ale nacierało też jakby bez przekonania. Przed przerwą zaliczyło jedynie dwa celne strzały, choć to i tak więcej niż Lechia. Ta celnie nie strzeliła ani razu, choć uderzała aż osiem razy.

"Miedzowi" postanowili skorzystać z nieporadności rywala tuż przed przerwą. Wtedy to z rzutu rożnego dośrodkował Filip Starzyński i po odbiciu się od któregoś z zawodników futbolówka trafiła pod nogi Lubomira Guldana. Kapitan lubinian z bliskiej odległości nie dał szans Duszanowi Kuciakowi!

Lechia mogła odpowiedzieć po upływie kwadransa drugiej połowy. Konrad Michalak przeszkodził jednak Flavio Paixao, gdy ten składał się do strzału i ostatecznie Portugalczyk skiksował.

Chwilę później Lechia miała rzut wolny tuż przed polem karnym rywala, ale Daniel Łukasik strzelił ponad poprzeczką. Znacznie lepiej został rozegrany kolejny stały fragment gry. Po krótkim rozegraniu z Patrykiem Lipskim mocny strzał oddał Filip Mladenović, a Haraslin zmienił jeszcze tor lotu piłki, lecz uderzył prosto tam, gdzie stał Konrad Forenc.

Gospodarze po przerwie nacierali i ich starania przyniosły efekt kwadrans przed końcem, choć przy zdobytej bramce pomogło im szczęście. Udział w niej miało dwóch rezerwowych - Patryk Lipski oraz Michał Mak. Strzał pierwszego z nich nie był udany, bowiem trafił prosto w nogę Maka. Ten jednak przypadkowo opanował piłkę i strzelił do bramki z bliskiej odległości.

W doliczonym czasie gry szalę zwycięstwa na swoją korzyść powinno przechylić jeszcze Zagłębie, ale Patryk Tuszyński z kilku metrów nie potrafił pokonać Kuciaka.

Po dzisiejszym spotkaniu Lechia ma już jedynie iluzoryczne szanse na mistrzostwo Polski. Do prowadzącego Piasta traci cztery punkty, a do drugiej Legii trzy.

Zagłębie jest w analogicznej sytuacji, jeśli chodzi o grę w pucharach. W teorii jest to możliwe, ale o dwa punkty wyprzedza je Cracovia i Jagiellonia Białystok.

Wojciech Górski



Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin 1-1 (0-1)

Bramki: 0-1 Guldan (44.), 1-1 Mak (77.).

Żółta kartka - Lechia Gdańsk: Filip Mladenovic. KGHM Zagłębie Lubin: Lubomir Guldan, Filip Jagiełło, Alan Czerwiński, Bartosz Slisz, Damian Oko.

Sędzia: Mariusz Złotek (Stalowa Wola). Widzów 12 511.

Lechia Gdańsk: Dusan Kuciak - Filip Mladenovic, Błażej Augustyn, Michał Nalepa, Karol Fila - Lukas Haraslin, Jarosław Kubicki, Daniel Łukasik (88. Steven Vitoria), Tomasz Makowski (61. Patryk Lipski), Konrad Michalak (61. Michał Mak) - Flavio Paixao.

KGHM Zagłębie Lubin: Konrad Forenc - Bartosz Kopacz, Lubomir Guldan, Damian Oko, Sasa Balic (66. Maciej Dąbrowski) - Bartłomiej Pawłowski, Filip Jagiełło (87. Jakub Tosik), Filip Starzyński, Bartosz Slisz, Damjan Bohar (75. Alan Czerwiński) - Patryk Tuszyński.

