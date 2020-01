Kolejni zawodnicy opuszczają Lechię Gdańsk. Lukasz Haraslin został wypożyczony do US Sassuolo, natomiast Daniel Łukasik do MKE Ankaragucu. Barw tureckiej drużyny broni Michał Pazdan.

Już w czwartek informowaliśmy o tym, że Haraslin opuścił zgrupowanie Lechii w tureckim Belek , by udać się na Półwysep Apeniński w celu dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności. Włoski Transfermarkt poinformował, że wszystko przebiegło jak należy, dzięki czemu skrzydłowy przez najbliższe pół roku będzie zawodnikiem Sassuolo. Ekipa z Seria A miała zapewnić sobie prawo pierwokupu.



Słowak trafił do Gdańska latem 2015 roku z włoskiej Parmy. W barwach Lechii rozegrał 121 spotkań, notując 16 bramek i 22 asysty.

Teraz 23-latek wraca do ukochanej Italii, by wesprzeć Sassuolo w walce o środek tabeli. Po 21 kolejkach Serie A podopieczni Roberta De Zerbiego zajmują 15 lokatę, mając osiem punktów przewagi nad strefą spadkową. Tyle samo wynosi ich strata do szóstej lokaty, premiowanej grą w eliminacjach do Ligi Europy.

Łukasik także został wypożyczony do końca sezonu - informuje Lechia, dodając, że to zawodnik prosił o wypożyczenie, a klub uznał, że na tę chwilę będzie to najlepsze rozwiązanie. Kolegą z szatni Łukasika może być nie tylko Pazdan, ale i Konrad Michalak, z którym występował w Gdańsku. Zawodnik Achmata Grozny także ma zostać piłkarzem Ankaragucu w ramach transferu czasowego.

Haraslin i Łukasik to kolejni piłkarz, który opuścili szeregi Lechii. Wcześniej od treningów z pierwszą drużyną zostali odsunięci: Sławomir Peszko, Rafał Wolski (trenują z rezerwami) oraz Artur Sobiech (odszedł już do tureckiego Fatih Karagumruk). Do końca sezonu nie zagra także kontuzjowany Błażej Augustyn. Na ich miejsce przyszli nieograni dotąd w PKO BP Ekstraklasie: Łotysz Kristers Tobers oraz Brazylijczyk Conrado.

TB

