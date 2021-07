Lechia Gdańsk. Wygrana w sparingu ze Stomilem Olsztyn 2-0

Po lechistach widać było, że mają za sobą bardzo ciężkie treningi, forma ma przyjść na ligę. Mimo zmęczenia, w czwartym przedsezonowym sparingu ekstraklasowa Lechia Gdańsk dość łatwo pokonała I-ligowy Stomil Olsztyn 2-0. Bramki zdobyli Kristers Tobers w 31. minucie po dośrodkowaniu Macieja Gajosa i na początku drugiej połowy Flavio Paixao po asyście Jakub Kałuzińskiego i sporym błędzie olsztyńskiej obrony. Przewaga lechistów szczególnie w pierwszej połowie była dość znaczna, dla Stomilu to dopiero pierwszy mecz towarzyski przed sezonem.

Zgodnie z napisem #NowyStomil na klubowym autokarze w drużynie ze stolicy Warmii tworzy się nowa drużyna. W porównaniu ze składem występującym w poprzednim sezonie zaszło wiele zmian. To czas testowania, w drugiej połowie Stomil próbował w bramce dotychczasowego rezerwowego golkipera Lechii, Eryka Mirusa. Z kolei w Lechii w pierwszej połowie testowano posiłki z niższych lig niemieckich - Kingsley Sarpei z drużyny młodzieżowej Bayeru Leverkusen i Timur Gayret z rezerw Herthy Berlin. Ciężko tych piłkarzy oceniać po 45 minutach, ale lepiej wypadł bardziej aktywny Sarpei. Być może Geyret był zmęczony po długiej podróży z niemieckiej stolicy, do Gniewina dopiero kilkanaście godzin przed sparingiem ze Stomilem. Różnie można myśleć o takich testach, w każdym razie na takiej zasadzie to tu w Gniewinie osiem lat temu Lechia testowała japońskiego internacjonała, Daisuke Matsui, którego ostatecznie pozyskała i który dobrze zapisał się w pamięci gdańskich kibiców. Z zawodników mniej znanych gdańskim kibicom najlepiej zaprezentował się Bartosz Brylowski, bardzo pewnie grający na lewej obronie.

W piątek o godz. 12 Lechia Gdańsk meczem z Radomiakiem zamknie zgrupowanie w Gniewinie. Następnie gdańszczanie będą przygotowywać się do startu ligi na własnych obiektach.

Lechia Gdańsk - Stomil Olsztyn 2-0 (1-0)

Bramki: Kristers Tobers 31, Flávio Paixao 49

Lechia skład wyjściowy: Alomerović - Żukowski, Maloca, Tobers, Brylowski - Biegański (30’ Sezonienko), Kałuziński, Gajos - Gayret (46’ Sumiński), Paixao, Sarpei (46’ Niewiadomski).

Od 60 minuty: Mikułko - Musolitin, Nalepa, Kopacz, Conrado - Makowski, Koperski, Kubicki - Ceesay, Zwoliński, Durmus.

Stomil skład wyjściowy: Bąkowski - Dampc, Remisz, Ciechanowski, Straus - Żwir, Reiman, Fundambu, Moneta, Szramka - Mysiorski.

Stomil od 46 minuty: Mirus - Stasiak, Lopes, Pawlak, Sylwestrzak, Jakub Tecław, zawodnik testowany, Nagamatsu, Spychała, Theobalds, Dampc.

Żółta kartka: Mario Maloca

MS