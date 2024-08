Lechia Gdańsk wciąż bez wygranej. Beniaminek odrzucił ofertę za swoją gwiazdę

Póki co Lechia Gdańsk nie przypomina zespołu, który zdominował rozgrywki I ligi w zeszłym sezonie. Biało-Zieloni ciułają na razie punkty w Ekstraklasie - po czterech spotkaniach mają ich na razie dwa - drugi wywalczyli dziś po zasłużonym remisie 1-1 z Zagłębiem Lubin .

Pierwsza połowa tego spotkania nie przejdzie raczej do historii futbolu - Lechia Gdańsk i Zagłębie Lubin toczyły wyrównany bój - lepiej operowali piłką goście, ale w korzystnych sytuacjach był remis. Jedną szansę miał Camilo Mena, o którym pisano że zainteresowany nim jest argentyński klub Tallares Cordoba - udało nam się dowiedzieć, że Lechia Gdańsk odrzuciła ofertę w wysokości 2,5 mln euro. Być może w tej sprawie nastąpi jeszcze zwrot akcji - klub z południowej Ameryki ma czas do jutra, by rejestrować piłkarzy na potrzeby Copa Libertadores.