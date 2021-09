Trener Maciej Kalkowski w październiku 2020 r. w emocjonalny sposób żegnał się z Lechią Gdańsk, klubem w którym spędził 30 lat (21 lat jako zawodnik, potem jako trener). Z macierzy wyjechał do Torunia, by pracować w III-ligowej Elanie. Tam osiągnął niezły wynik, bez problemów utrzymał się w lidze, by pod koniec rozgrywek za porozumieniem stron rozstać się z toruńskim klubem. Nowe rozgrywki Kalkowski rozpoczął jako asystent swego dobrego znajomego, Michała Probierza w Cracovii. Panowie znali się ze wspólnej pracy w Lechii Gdańsk w latach 2013-14 i zdaje się, że przypadli sobie do gustu.

Trener Kalkowski wrócił nawet w barwach "Pasów" na gdański stadion kilka tygodni temu, by ulec Lechii Gdańsk 0-3, choć przebieg spotkania długo nie wskazywał na taki wynik. To, jak się okazało, było ostatnie zwycięstwo trenera Piotra Stokowca za sterami Lechii. Po przegranej 0-2 z Lechem Poznań i remisie 2-2 z Radomiakiem Radom, władze gdańskiego klubu rozstały się z dotychczasowych szkoleniowcem za porozumieniem stron. Następcą Stokowca został, dotychczasowy asystent w Pogoni Szczecin, Tomasz Kaczmarek. Po swoim poprzedniku odziedziczył sporą część sztabu w osobach trenerów Jarosława Bieniuka i Tomasza Byszki, trenera przygotowania motorycznego Damiana Korby i analityka Zbigniew Oszmany.

Maciej Kalkowski wróci do Lechii Gdańsk?

Na powitalnej konferencji prasowej trener Tomasz Kaczmarek mówił, m.in.: - Jeśli chodzi o sztab, zostali w nim ludzie, którzy są stąd - z Gdańska. Zależy mi by mieć ludzi, którzy zrobią wszystko dla klubu. Szukamy jeszcze jednej bądź dwóch osób do sztabu, natomiast stawiamy na jakość przed czasem - podkreślił Kaczmarek.

Trener Maciej Kalkowski łączy wszystkie powyższe cechy. Zarówno gwarantuje jakość, zna drużynę jak i jest w stanie dla klubu zrobić wszystko, z prostej przyczyny - jest stąd. W poprzednim tygodniu Maciej Kalkowski rozstał się z dotychczasowym pracodawcą, Cracovią. Czy teraz wróci do Lechii Gdańsk w roli asystenta trenera Tomasza Kaczmarka?

Byłoby to dla niego swoiste deja vu, bo pierwsze poważne kroki w seniorskiej piłce stawiał jako asystent innego trenera Kaczmarka, Bogusława - w sezonie 2012/13.

Maciej Słomiński