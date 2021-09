Tomasz Kaczmarek, trener Lechii Gdańsk o kadrowiczach

Z zawodników, którzy grali w kadrach, jedyny którego widziałem w treningu to Mateusz Żukowski, który wrócił do Gdańska wczoraj (konferencja prasowa odbyła się w czwartkowe południe - przyp. red.). Nie ma mowy o kwarantannie dla Dusana Kuciaka, będzie normalnie trenował z nami. Sam pracowałem na poziomie reprezentacji, w roli asystenta Boba Bradleya w kadrze Egiptu, wiem że czasem może dojść do konfliktu między klubem, a kadrą narodową. Chodzi o to by dobro zawodników było na pierwszym planie.

Tomasz Kaczmarek, trener Lechii Gdańsk o pracy wykonanej z drużyną

Tydzień, który spędziliśmy wspólnie był dla mnie bardzo wartościowy. Inaczej zawodnicy wyglądają na video, a inaczej na żywo. Staram się z każdym dzień zbierać jak najwięcej informacji o mojej drużynie. Słucham ludzi w sztabie, rozmawiam z zawodnikami. Co mogę powiedzieć to, że zaczęliśmy pracować nad moimi pomysłami, drużyna jest otwarta, ambitna, chce się rozwijać. Mam w szatni drużynę która słucha, odbieram to pozytywnie. Nie chcę być naiwny, nie oczekuję że już w niedzielę w meczu z Wisłą Kraków zobaczymy jakiś przełom. Budowa drużyny to proces.

Tomasz Kaczmarek, trener Lechii Gdańsk o planowanej strategii gry

Reakcja po stracie piłki - to musimy wprowadzić na najwyższy poziom, chodzi o wypracowanie nawyków. By to osiągnąć potrzebna jest komunikacja. Chciałbym, żeby mój zespół był głośny, żebyśmy sobie podpowiadali. Są dwie możliwe strategie na boisku. Zespół albo może "grać swoje", albo reagować na to jak gra rywal. Mnie jest bliska mieszanka obu tematów. Zespół Lechii ma potencjał, by grać swoje. Jednak, by odnieść sukces musi być element strategii, czy zaatakować niżej czy wyżej, na każdy mecz trzeba dla drużyny znaleźć właściwą strukturę dla drużyny. Reasumując - chcemy grać własną piłkę, z szacunkiem dla rywali w ekstraklasie.

Tomasz Kaczmarek, trener Lechii Gdańsk o meczu z Wisłą Kraków

Dobór zawodników zależy od rywala. Musimy odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy na takim poziomie by zdominować mecz z Wisłą w Krakowie? Moim zdaniem to będzie mecz 50/50. Spotkają się dwie dobre drużyny w Krakowie, muszę pod to wybrać strategię. Wisła Kraków to drużyna w dobrym momencie, widać rękę trenera. To drużyna bardzo mocna w fazie przejściowej. Mecz będzie intensywny, przeciwnik na pewno nie będzie na nic czekał. Wisła to rywal z dużą wiarę w siebie. Musimy być gotowi na energię Wisły i energię trybun. Musimy sobie z tym poradzić.

Tomasz Kaczmarek, trener Lechii Gdańsk o nowych zawodnikach

Każdy transfer, który był tu zrobiony miał wzmocnić drużynę. Basseko Diabate jest zawodnikiem wszechstronnym w ofensywie, zagrał na wahadle z Jeziorakiem Iława, jego interpretacja tej pozycji była maksymalnie ofensywna. To zawodnik o dobrej dynamice, ma coś do zaoferowania, jest w stanie zagrać na każdej z ofensywnych pozycji.

Miłosz Szczepański trenował pierwszy tydzień z drużyną. Nie jest jeszcze w pełni gotowy, ale oceniam, że został dobrze przygotowany do gry.

Łukasz Zjawiński - uczę się tego zawodnika. Jest silny, mocny fizycznie, skoncentrowany na pracy, z dobrą dynamiką.

Witan Sulaeman - w pierwszych dniach zrobił dobre wrażenie. Widzę go raczej na skrzydle. Zawodnik, który charakteryzuje się szybką reakcją, ma w repertuarze dużo ciekawych, wertykalnych ruchów.

Tomasz Kaczmarek, trener Lechii Gdańsk o spotkaniu z Piotrem Stokowcem

Pierwszego dnia, gdy przywitałem się z drużyną spotkałem się z trenerem Stokowcem. Była to bardzo miła, sympatyczna rozmowa. Rozmowa odbyła z klasą i z wzajemnym szacunkiem.

Tomasz Kaczmarek, trener Lechii Gdańsk o budowie drużyny

Piłka nożna to nawyki, które muszą zadziałać w momencie emocji i stresu. Ile czasu na to potrzebujemy? Chcemy budować krok po kroku, na pewno dobre mecze i dobre wyniki pomogą w tej budowie - to doda napędu i wiary. Jedyne co mogę zrobić to przekonać zespół do mojej filozofii, resztę musimy załatwić na boisku tydzień w tydzień. Jestem przekonany, że uda mi się w Gdańsku zbudować dobry zespół.

Maciej Słomiński