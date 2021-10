Po efektownej wygranej 3-1 z mistrzem Polski, Legią Warszawa, Lechia Gdańsk jest na sporej fali wznoszącej. W tabeli ogląda tylko plecy Lecha Poznań, którego w wypadku wygranej z Bruk-Bet Termaliką w Niecieczy (sobota, godz. 15) może nawet wyprzedzić. Trener Biało-Zielonych, Tomasz Kaczmarek, jako pierwszy debiutant w historii otrzymał tytuł trenera miesiąca. Gdański szkoleniowiec rozpoczął pracę w Lechii 1 września i jak żartuje się w Trójmieście - jego miesiąc miodowy zdaje się nie kończyć. On sam jednak bardzo mocno stąpa po ziemi i nie popada w hurraoptymizm - nie tylko w jego akcencie słychać i czuć niemiecką szkołę.

Lechia Gdańsk. Tomasz Kaczmarek o meczu z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza

Oczekuję w Niecieczy kompletnie innego meczu niż z Legią Warszawa. Zadanie polega na tym, by nasz zespół jak najlepiej do niego przygotować. Wszyscy wiemy, że w tej lidze każdy z każdym może wygrać i tak samo przegrać. W ogóle nie myślę w takich kategoriach, że ten mecz możemy zlekceważyć. Przed meczem z każdym kolejnym rywalem, przygotowujemy się na jego najlepszą wersję. Bruk-Bet Termalica Nieciecza w ostatnich meczach zdobył dużo punktów, wygrał na wyjeździe ze Śląskiem we Wrocławiu w Pucharze Polski, co jest dużym wyczynem.

Lechia Gdańsk. Tomasz Kaczmarek o sprawach kadrowych

Reprezentanci swoich krajów wrócili zdrowi ze zgrupowań, to na pewno duży plus. Jedyny kadrowicz, którego z nami nie ma to Witan Sulaeman, on w Indonezji zostanie troszkę dłużej.

Marco Terrazzino jest w pełnym treningu, zagrał 30 minut w sparingu ze Stomilem Olsztyn, uważam że bardzo dobrze przepracował bieżący tydzień. Wygląda na zawodnika, który może nam pomóc, jedzie z nami do Niecieczy.

Lechia Gdańsk. Tomasz Kaczmarek o sposobie na wygrywanie

Jeśli chcemy być dobrym zespołem, musimy umieć wygrywać mecze na wiele sposobów. Są dni, w którym wszystko się układa, gdy gra się dobrze i z łatwością uzyskuje korzystny wynik. Jednak czasem może być trudniej, dobry zespół też w takie dni potrafi osiągnąć korzystny rezultat, np. stałym fragmentem osiągnąć wygraną. Widzę zespół Lechii codziennie, widzę jak jest zbudowany, wielu jest w dobrym piłkarskim wieku, czuję w tym zespole głód. Mamy też młodych, zdolnych piłkarzy.

Gdy zaczynałem pracę w Gdańsku nikt nie wiedział czego oczekiwać. Musimy być gotowi na wyzwania, mogą być mecze że przeciwnik bardzo szybko będzie nas atakował, może być również tak, że rywal zabierze nam przestrzeń za plecami i będzie na nas czekał niżej. Moim obowiązkiem jest przygotowanie rozwiązań.

Lechia Gdańsk. Tomasz Kaczmarek o bramkarzach

Sytuacja z bramkarzami jest dla mnie z jednej strony komfortowa, z drugiej wymagająca. Od kiedy tu jestem, obaj bramkarze grali bardzo poprawnie. Dusan Kuciak dostał miejsce w bramce z Legią, zagrał bezbłędnie, po powrocie z kadry jest w dobrej formie. Zlatan Alomerović przez te 10 dni, gdy była przerwa na kadrę, zaprezentował tak wysoki poziom, że jest dla mnie prawie niemożliwie żeby ten zawodnik nie grał. Zawodnicy jeszcze nie dostali informacji jaka jest moja decyzja odnośnie obsady bramki w sobotę.

Lechia Gdańsk. Tomasz Kaczmarek o przerwie na kadrę

Ta przerwa na mecze reprezentacji różniła się bardzo od poprzedniej. Na początku września to były moje pierwsze dni w Lechii Gdańsk. Wszystko było dla mnie nowe. Dziś pracuje mi się zupełnie inaczej, mam o wiele więcej informacji, współpracownicy o wiele lepiej mnie rozumieją. Miesiąc temu rozmawialiśmy bardzo ogólnie, dziś rozmawiamy o detalach. Codziennie pracujemy nad tym, by poprawić grę w ataku pozycyjnym, jest dużo "polerowania" naszej gry.

Lechia Gdańsk. Tomasz Kaczmarek o organizacji wyjazdu na mecz w Niecieczy

Na sobotni mecz wyjeżdżamy w czwartek, podstawą żeby dobrze zagrać jest świeżość, zarówno mentalna jak i fizyczna. To istotne, że klub stwarza nam możliwość, by wyjechać wcześniej. Mam doświadczenie dalekich podróży ze Szczecina, gdzie zdarzały się żarty, że łatwiej by nam było grać w Bundeslidze. Z Gdańska nie wszędzie jest blisko, to część naszej pracy, by być gotowym.

Lechia Gdańsk. Tomasz Kaczmarek o atmosferze w Gdańsku

Od kiedy jestem w Gdańsku, czyli od początku września, na mieście byłem raz - na kolacji. Poza tym wciąż jestem w domu lub na stadionie. Na samym początku mówiłem, że zależy nam, byśmy jako zespół coś dali miastu. Mimo wygranej z Legią Warszawa, nie jest to moment by się czymś, przepraszam za wyrażenie: "podniecać". Piłka nożna jest najszczerszym ze sportów. Dostajemy weryfikację co siedem dni. Chcemy, by ludzie byli z nas dumni, by chcieli przyjść na następny mecz. Piłka nożna dla nas jest zawodem, dla kibiców jest pasją, to coś czym żyją. Piłka daje energię, kibice mają się nią cieszyć. Mamy ambicję dać im radość. Zależy mi, by po meczu w Niecieczy, ludzie w jak największej liczbie chcieli przyjść na kolejny mecz.

Maciej Słomiński