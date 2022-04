Lechia Gdańsk - Szachtar Donieck. Trwa charytatywny "Mecz o pokój"

Mecz charytatywny Lechia Gdańsk - Szachtar Donieck. Transmisja na żywo

Sportowe życie w Ukrainie z oczywistych względów kilka tygodni temu zupełnie zamarło - już pierwszego dnia inwazji wojsk rosyjskich m.in. zarząd Premier Lihi, ukraińskiej ekstraklasy piłkarskiej, ogłosił zawieszenie rozgrywek na czas nieokreślony.

Mimo to kluby zrzeszone w PL starają się - w miarę możliwości w tej trudnej sytuacji - wciąż rozgrywać mecze towarzyskie, czego przykładem jest akcja "Football For Peace. Stop War in Ukraine" ("Piłka nożna dla pokoju. Stop wojnie w Ukrainie"). W jej ramach w charytatywnej potyczce mierzy się Lechia Gdańsk z Szachtarem Donieck. Pierwszy gwizdek 14 kwietnia o godz. 19.30.

Reklama

Mecz charytatywny Lechia Gdańsk - Szachtar Donieck. Wynik i składy

Lechia Gdańsk 0-1 Szachtar Donieck

gole: 7` Mudryk(k)



Lechia: Kuciak - Pietrzak, Maloca, Tobers, Stec - Gajos - Durmus, Diabate, Kryeziu - Zwoliński, Sezonienko



Szachtar: Trubin - Matwijenko, Stasiuk, Bondar, Rakicki, Bondarenko, Stepanenko, Topałow, Mysznow, Mudryk, Boriaczuk

Zdjęcie Lechia Gdańsk - Szachtar Donieck. Piłkarze Lechii dołączyli do akcji "Piłka nożna dla pokoju" / DeFodi Images / Contributor / Getty Images

Przed meczem miały miejsce piękne obrazki. Piłkarze Lechii i Szachtara wspólnie udali się do punktu pomocy uchodźcom, zlokalizowanego na terenie Polsat Plus Areny, by wraz z wolontariuszami rozdać jedzenie i niezbędne artykuły potrzebującym.





Spotkanie rozpoczęło się od pokazu pokojowych gestów. Najpierw uroczyście odśpiewano hymny Polski i Ukrainy, potem zawodnicy ustawili się wspólnie z banerem "Stop Wojnie", wreszcie tuż przed pierwszym gwizdkiem cały stadion uhonorował pamięć wojennych ofiar minutą ciszy.

Zespół Szachtara z ławki prowadzi oczywiście Roberto de Zerbi, który wykazał się niezwykłą lojalnością wobec klubu. Włoch, mimo możliwości odejścia i wielu zagranicznych ofert, otwarcie zapowiedział, że ma zamiar wypełnić kontrakt w Doniecku i będzie prowadził zespół nawet w sytuacji, gdy wielu kluczowych piłkarzy zostało przez wojnę zmuszonych do jego opuszczenia.

Błysk Mudryka

Utalentowany napastnik Szachtara pokazał swoją fantastyczną szybkość uciekając Stecowi, który zmuszony był go faulować w polu karnym. Sam poszkodowany podszedł do piłki i bardzo spokojnie dał swojemu zespołowi prowadzenie.