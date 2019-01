Lechia Gdańsk ma finansowe kłopoty. Piłkarze są "zaniepokojeni zachwianiem harmonogramu wypłat", dlatego postanowili zaprotestować. Tymczasem sponsor lidera Lotto Ekstraklasy zapewnia, że środki na wsparcie klubu na jego konto wpływają bez przeszkód.

Przypomnijmy, od początku tego roku dziennikarze mieli utrudniony dostęp do zawodników i sztabu trenerskiego Lechii Gdańsk. Na treningu byli wpuszczani tylko fotoreporterzy, natomiast na dwa dni przed zaplanowanym wylotem na zimowe zgrupowanie do Turcji, dziennikarze - mimo zaproszenia na wywiady - nie doczekali się rozmowy z nikim z zespołu.

Tego samego dnia wieczorem klub opublikował niepokojący komunikat.

"Drużyna podjęła decyzję o nieudzielaniu wywiadów do odwołania. Wyrażają w ten sposób zaniepokojenie zachwianiem harmonogramu wypłat ustalonym przez zarząd z radą drużyny. Natomiast do końca stycznia harmonogram zostanie uregulowany - napisano"

W tej sprawie oświadczenie wystosowali również przedstawiciele Grupy Energa, sponsora gdańskiego klubu.

"W odniesieniu do medialnych informacji dotyczących rzekomych opóźnień w wypłatach dla piłkarzy Lechii Gdańsk, podkreślamy, że sumiennie wywiązujemy się z zapisów umowy sponsoringowej pomiędzy Energą SA a Lechią Gdańsk. Nie mamy żadnych zaległości wobec Klubu. Wszystkie płatności są przez nas na bieżąco regulowane zgodnie z zatwierdzonym przez Strony terminarzem" - czytamy w komunikacie prasowym firmy.

Na sobotę 19 stycznia zaplanowano wylot piłkarzy Lechii Gdańsk na zimowe zgrupowanie do Belek, które potrwa do 2 lutego. Jak poinformowali przedstawiciele lidera Ekstraklasy, trener Piotr Stokowiec zabrał do Turcji 27 zawodników.

- W kadrze na tureckie zgrupowanie znalazło się trzech bramkarzy, siedmiu obrońców, czternastu pomocników i trzech napastników. W Belek "Biało-Zieloni" zameldują się w sobotę po południu, a od niedzieli czeka ich ciężka praca podczas treningów - poinformował Patryk Siedliński, rzecznik prasowy Lechii Gdańsk.

Kadra Lechii Gdańsk na obóz w Belek:

bramkarze: Duszan Kuciak, Zlatan Alomerović, Maciej Woźniak;

obrońcy: Joao Nunes, Steven Vitoria, Michał Nalepa, Mateusz Lewandowski, Błażej Augustyn, Filip Mladenović, Filip Dymerski;

pomocnicy: Michał Mak, Lukasz Haraslin, Tomasz Makowski, Daniel Łukasik, Karol Fila, Patryk Lipski, Jarosław Kubicki, Egy Maulana Vikri, Daniel Mikołajewski, Mateusz Sopoćko, Konrad Michalak, Mateusz Żukowski, Mateusz Cegiełka, Adrian Petk;

napastnicy: Flavio Paixao, Artur Sobiech, Jakub Arak.

Pierwszy mecz w Lotto Ekstraklasie w 2019 roku odbędzie się 9 lutego, a "Biało-Zieloni" podejmą na własnym stadionie Pogoń Szczecin. Dzień później odbędzie się dodatkowy sparing z Olimpią Grudziądz.

Plan zimowych przygotowań:

19.01 - wylot do Turcji

21.01 - sparing z Viitorul Konstanca (Titanic Deluxe Belek)

25.01 - sparing z Łudogorecem Razgrad (Titanic Deluxe Belek)

29.01 - sparing (przeciwnik do potwierdzenia, Titanic Deluxe Belek)

01.02 - sparing z Viktorią Köln (Titanic Deluxe Belek)

02.02 - powrót do Gdańska

09.02 - mecz z Pogonią Szczecin (Lotto Ekstraklasa)

10.02 - sparing z Olimpią Grudziądz (Traugutta 29)

Łukasz Razowski z Gdańska