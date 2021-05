Lechia Gdańsk. Sparingi z Lechem, Legią i Rakowem

Przygotowania przed sezonem 2021/22 Lechia Gdańsk rozpocznie 17 czerwca w Gdańsku. Do tego czasu zawodnicy przebywają na miesięcznych urlopach i mają rozpisane treningi indywidualne. Wyjątki to Dusan Kuciak (Słowacja, Egy Maulana Vikri (Indonezja), Omran Haydary (Afganistan), którzy przebywają na zgrupowaniach swoich reprezentacji.

Drugim etapem przygotowań będzie obóz przygotowawczy w Gniewinie. Pierwszy mecz sparingowy zostanie rozegrany 24 czerwca z Rakowem Częstochowa. Potem przyjdzie kolej na Legię Warszawa, Lechem Poznań i Wisłą Płock.

Aktualny plan przygotowań Lechii Gdańsk do sezonu 2021/22

17.05-13.06 Treningi indywidualne



14-20.06 Przygotowania w Gdańsku



21.06-9.07 Obóz przygotowawczy w Gniewinie



24.06 Sparing z Rakowem Częstochowa (miejsce i godzina do potwierdzenia)



30.06 Sparing z Legią Warszawa; Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego, (godzina do potwierdzenia)



03.07 Sparing z Lechem Poznań; Stadion Miejski w Poznaniu, godzina 15:00



16/17.07 Sparing z Wisłą Płock (miejsce i godzina do potwierdzenia)



