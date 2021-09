Kilka lat temu pierwsza drużyna Lechii Gdańsk w często wizytowała miejscowości w północnej części naszego kraju w celu popularyzacji biało-zielonej marki. Grano towarzysko z lokalną drużyną, potem był piknik, zdjęcia z piłkarzami i rozdawanie klubowych pamiątek. Bywało, że taka wycieczka bywała dość brzemienna w skutkach. Na przykład po zakończonym sezonie 2011/12, pierwszym na nowym stadionie, w którym lechiści cudem uchronili się przed spadkiem, przyszła kolej by odwiedzić Świecie i Pelplin. Było już po rozgrywkach dlatego po gdańskiej stronie wystąpił skład młodzieżowo-rezerwowy, ale gdyby zagrał topowy i tak gwiazdą imprezy był trener Paweł Janas, którego wciąż pamiętano jako selekcjonera. Zwłaszcza, że zbliżało się Euro 2012 i futbolowa gorączka w narodzie rosła. Legendarnego trenera witano chlebem, solą, był czerwony dywan i goździki. Brakowało tylko gościa z godłem na szyi, by poczuć się jak na planie "Kroniki Filmowej".

W przerwie meczu w Pelplinie ówczesny prezes Bogdan Magnowski przyniósł sobie plastikowe, ogrodowe krzesło spod parasola i dosiadł się do Janasa. Nikt nie miał świadomości co się dzieje, a tu misja trenera Janasa właśnie wygasała. Na odchodne Magnowski powiedział: - Nie zdążyliśmy się nawet whisky napić. Na co Janas: - Piję z tymi, których lubię.

Teraz sytuacja jest zgoła odmienna. Nowy trener podczas sparingowego meczu towarzyskiego misji swojej nie kończy, a zaczyna. Gdańszczanie zostali zaproszeni na 75-lecie Jezioraka Iława, towarzyski mecz odbędzie się w sobotę o godz. 15.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Jezioraka (którego kibiców można ujrzeć na trybunach w Gdańsku, między fanami obu klubów panują przyjazne stosunki): Jeziorak zagra z Lechią Gdańsk, która jest równolatkiem Iławskiego Klubu Sportowego. Lechia przechodziła również podobną historię, jak Jeziorak, a same zespoły spotykały się ze sobą, grając w meczach towarzyskich, ligowych i pucharowych. Jutrzejszy mecz będzie transmitowany na żywo, za pośrednictwem naszej klubowej telewizji internetowej JEZIORAKTV.

Jeziorak Iława - Lechia Gdańsk w meczu towarzyskim

Lechię Gdańsk łączy z Jeziorakiem powojenna data założenia (rok 1945), a jubileusz klubu z Iławy został z powodu COVID-19 przełożony z poprzedniego roku. W sezonie 1999/2000 gdy w II lidze niczym w angielskiej Championship grały 24 kluby, Lechia Gdańsk potykała się z Jeziorakiem Iława jedyny raz w lidze - na zapleczu Ekstraklasy, dwukrotnie wygrywając: 2-1 na wyjeździe i 5-3 u siebie. W drugim z tych meczów bramki Jezioraka strzegł (jak widać nieuważnie, bo pięć strzałów przepuścił) Jarosław Bako, były już trener bramkarzy gdańskiego klubu. A oto pełna lista meczów Lechii z Jeziorakiem, zamieszczona na oficjalnej stronie iławskiego klubu.

1 maja 1986 Jeziorak (III liga) - Lechia (I liga) 1:2 towarzyski

Marian Głombiowski 3 - Andrzej Salach 45, Maciej Kamiński 76

widzów: 5000

22 lipca 1987 Jeziorak Iława (klasa okręgowa) - Lechia Gdańsk (I liga) 1:1 towarzyski

Marian Głombiowski 19 - Andrzej Rykaczewski 21 (sam)

widzów: 3000

22 września 1999 Jeziorak - Lechia 1:2 (0:1) II liga

Radziński 70 - Zieńczuk 45, Tarnowski (89 sam)

widzów: 1500



6 maja 2000 Lechia - Jeziorak 5:3 (2:2) II liga

Motyka 9, 25, Zezula 56, Mila 70, Kugiel 75 - Kobus 34, Amafuele 41, 48

12 września 2000 1/32 Puchar Polski Jeziorak (III liga) - Lechia (II liga) 1:1 (0:0) karne 4:3Makowski 90 (k) - Jacyna 70

widzów: 1400

25 marca 2017 Jeziorak (A-klasa) - Lechia (Ekstraklasa) 0:11 (0:5) towarzyski

Borysiuk 5, Wiśniewski 11, Kaszlewicz 20 (sam.), Mila 30, Kuświk 35, Wolski 51, Chrapek 54, Mak 57, F. Paixao 78, Maloca 83, Pawłowski 88

widzów: 3500

Wspomniany wyżej Bako wraz ze swoim szefem, trenerem Piotrem Stokowcem rozstali się z Lechią Gdańsk tydzień temu, po meczu z Radomiakiem Radom (2-2). Stokowca zastąpił Tomasz Kaczmarek, który w środę przeprowadził z lechistami pierwszy trening, wtedy też przedstawił się dziennikarzom. Co ciekawe, Jezioraka w sobotnim sparingu też poprowadzi nowy szkoleniowiec. Wojciech Tarnowski (grał dla Jezioraka w sezonie 1999/2000 razem z Baką) na stanowisku trenera IV-ligowca zastąpił Wojciecha Figurskiego.

Lechiści, którzy wedle pierwotnego planu ustalonego jeszcze przez poprzedni sztab mieli zostać po meczu na Mazurach w celu integracji, decyzją nowego trenera wracają po meczu do Gdańska. W niedzielę mają wolne, by w poniedziałek zabrać się do ciężkiej pracy przed ligowym meczem z Wisłą Kraków.

Kadra Lechii na mecz towarzyski z Jeziorakiem Iława.

Bramkarze: Zlatan Alomerović, Antoni Mikułko

Obrońcy: Bartosz Kopacz, Mykoła Musolitin, Mario Maloca, Michał Nalepa, Rafał Pietrzak.

Pomocnicy: Conrado Buchanelli Holz, Joseph Ceesay, Ilkay Durmus, Maciej Gajos, Omran Haydary, Jakub Kałuziński, Filip Koperski, Egzon Kryeziu, Jarosław Kubicki, Tomasz Makowski, Miłosz Szczepański.

Napastnicy: Bassekou Diabate, Flavio Paixao, Kacper Sezonienko, Witan Sulaeman, Łukasz Zjawiński, Łukasz Zwoliński.

Maciej Słomiński