Lechia Gdańsk spadnie do IV ligi? Oto, jaki złożyła wniosek

Właściciel Lechii Gdańsk mógłby kupić wszystkie kluby

Na pewno trzeba niemal całościowo wymienić kadrę, a żeby "uwolnić się" od obecnego składu, który zawiódł na całej linii potrzebne jest kilka milionów złotych. Polskie przepisy mówią o możliwości jednostronnego rozwiązania kontraktu z piłkarzami w razie degradacji, by to zrobić trzeba spłacić zaległości i zapłacić jedną pensję "górki", wtedy strony się rozchodzą w zgodzie. Nie są to drobne przy ekstraklasowych kontraktach, a zaległości jest więcej. W tej sytuacji nie mogą dziwić pogłoski, które mówią o możliwej degradacji nie do I, a nawet IV ligi.

Lechia Gdańsk spadnie nie do I, a IV ligi?

- Z tego co wiem, to Lechia złożyła wniosek licencyjny na przyszły sezon, więc nie zakładam czarnego scenariusza, że trzeba byłoby wszystko zaczynać od początku. Gdyby jednak miało dojść do tego, to biorąc pod uwagę kwestie formalne, to zarząd Pomorskiego Związku Piłki Nożnej może zezwolić na grę klubowi od czwartej ligi. Związane to jest z tym, że dla klubów z niższych lig przyjmowanie kibiców wielkich klubów byłoby organizacyjnie wielkim wyzwaniem - powiedział pomorski "baron".

Dlaczego odszedł poprzedni właściciel klubu Andrzej Kuchar? Nie chcieli go kibice, których nie zadowalała gra w środku tabeli. To być może kontrowersyjna teza, ale dziś wyzywany z trybun Mandziara spełnił oczekiwania fanów, którym nie podobała się oszczędna polityka Kuchara. Mocno szarpnął za lejce, dosypał kasy - co prawda pożyczonej, ale pieniądz jest pieniądz. W ślad za pieniędzmi przyszli piłkarze, których w Gdańsku oglądano wcześniej tylko w TV (Sławomir Peszko, Milos Krasić), a za tym przyszły niespotykane wcześniej sukcesy - Puchar Polski i dwukrotny start w pucharach. Pytanie, czy tych sukcesów nie mogło być więcej, a przede wszystkim pojawia się pytanie o ich koszt. Życie zawsze wystawia rachunek za funkcjonowanie na kredyt. Czy Lechia Gdańsk na paragonie zobaczy I ligę czy zagra niżej? Na dziś trzeba odpowiedzieć słowami Wojciecha Pawłowskiego, byłego bramkarza Biało-Zielonych i jego pamiętny wywiad dla klubowej telewizji Udinese: "We will see what time will tell", co w wolnym tłumaczeniu oznacza: "zobaczymy, co czas pokaże".