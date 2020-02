Ofensywa transferowa gdańskiego klubu zdaje się nie mieć końca. Po Łukaszu Zwolińskim, Ze Gomesie, Omranie Haydarym tym razem Lechia Gdańsk zakontraktowała piłkarza z Bałkanów, Egzona Kryeziu.

Kryeziu to 19-letni pomocnik Triglav Kranj, klubu zajmującego aktualnie siódme miejsce w słoweńskiej Ekstraklasie. Piłkarz rozegrał w bieżących rozgrywkach ligowych komplet 20 spotkań, w których zdobył dwie bramki. Mimo nastoletniego wieku dla pomocnika to już trzeci sezon na słoweńskim najwyższym szczeblu rozgrywek. Słoweniec nie zaliczył jeszcze debiutu w seniorskiej kadrze swego kraju, za to wielokrotnie występował w reprezentacjach juniorskich.



Kryeziu podpisał kontrakt z Lechią Gdańsk do końca czerwca 2022 z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata.

Oprócz Kryeziu Lechia prawdopodobnie zakontraktuje jeszcze Kenny’ego Saiefa, co sygnalizowaliśmy już wczoraj. Szczegóły w tym miejscu .

Według naszych informacji to koniec zakupów gdańszczan w tym sezonie. Chyba, że zdarzy się jakaś wyjątkowa okazja.

Maciej Słomiński

