Lechia Gdańsk - SKF Sered 2-1 w meczu sparingowym

Piłkarze występującej w ekstraklasie Lechii pokonali w piątek 10. drużyną ligi słowackiej SKF Sered 2-1 (0-1) w swoim piątym sparingu podczas zgrupowania w Turcji. Bramki dla gdańskiej drużyny zdobyli Kristers Tobers i Flavio Paixao.

Było to już czwarte trafienia w meczach kontrolnych 36-letniego portugalskiego napastnika. Z kolei wypożyczony do końca sezonu z FK Lipawa Łotysz strzelił drugiego gola - we wtorek środkowy obrońca zdobył jedną z bramek w wygranym 2-0 spotkaniu z ósmym zespołem rosyjskiej ekstraklasy Dynamem Moskwa.

Konfrontacja z SKF Sered, w której trener Piotr Stokowiec wystawił głównie młodzieżowy skład, była ostatnim sparingiem biało-zielonych w przerwie zimowej. Przed wyjazdem na obóz do Belek lechiści przegrali z ostatnią w pierwszej lidze Chojniczanką Chojnice 2-3, a następnie wygrali z ósmą ekipą niemieckiej 2. Bundesligi SpVgg Greuther Fuerth 3-0, ulegli 13. zespołowi rosyjskiej ekstraklasy Rubinowi Kazań 0-1 oraz w takim samym stosunku zwyciężyli dziewiątą drużynę ligi bułgarskiej Beroe Stara Zagora.

W sobotę piłkarze siódmego po 20 kolejkach zespołu ekstraklasy wrócą do domu, a na inaugurację rundy wiosennej zmierzą się 7 lutego we Wrocławiu z czwartym w tabeli Śląskiem.

