Lechia Gdańsk zamierza podpisać dłuższy kontrakt z portugalskim napastnikiem, Jose Ze Gomesem.

Wygrana z Jagiellonią Białystok na wyjeździe 2-1, to nie jedyne dobre wiadomości dla kibiców Lechii Gdańsk w niedzielny wieczór. Na pomeczowej konferencji, trener gdańskiej drużyny, Piotr Stokowiec ujawnił, że bliskie jest porozumienie w sprawie pozostania dwóch ostatnio kluczowych piłkarzy. Ich dotychczasowe kontrakty upływają 30 czerwca, czyli za kilkadziesiąt godzin.

- Robimy wszystko, żeby w lipcu zostali z nami i Kenny Saief i Ze Gomes. W sprawie Ze Gomesa sprawa jest już prawie zamknięta. Jesteśmy dogadani z Benfiką. Chcemy podpisać dłuższy kontrakt. W sprawie Kenny'ego zdaje się, że jest porozumienie w sprawie następnego miesiąca - dodał Stokowiec.

- Trudno powiedzieć co z jego kontuzją. To chyba sprawa mięśniowa. Martwi mnie jego uraz, bo on pokazuje, że jest piłkarzem nie z tej ligi. Myślę, że gdyby nie jego kontuzja, to moglibyśmy się pokusić o trzecią bramkę - mówił po meczu Stokowiec.



Trener Lechii prowadził Jagiellonię Białystok w sezonie 2013/14. - Lubię wracać do Białegostoku. Tutaj zawsze są dobre mecze. Dziś początek był z naszej strony słabszy. Za dużo bojaźni, za długo wchodzenia w meczu. Aczkolwiek dwie sytuacje mocne już stworzyliśmy. Mecz pokazał nasz charakter i potencjał. W końcówce świetnie zachował się Tobers, który wybił piłkę. Mój sztab dobrze zarządzał dziś meczem - podsumował Piotr Stokowiec, którego Lechia jest obecnie piąta w tabeli Ekstraklasy, na cztery kolejki przed końcem rozgrywek.

