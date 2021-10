W meczu z Wartą Poznań bramkarz Lechii Gdańsk, Duszan Kuciak nie miał zbyt wiele pracy. "Zieloni" jedynie dwa razy celnie strzelali na jego bramkę, to niewiele w porównaniu z aż 10 celnymi strzałami, z którymi radzić musiał sobie vis-a-vis słowackiego bramkarza, Adrian Lis. Ostatecznie, po szalonej końcówce, to goście z Gdańska byli górą w Grodzisku Wielkopolskim i wywieźli bezcenną wyjazdową wygraną 2-0.

Dla Duszana Kuciaka ten mecz był niezwykły z innego powodu - po raz 277 zagrał w polskiej lidze - żaden z obcokrajowców nie ma więcej. Meczem w Grodzisku Słowak wyprzedził dotychczasowego rekordzistę, Miroslava Radovicia, z którym grał z powodzeniem w Legii Warszawa, wspólnie zdobyli po dwa krajowe mistrzostwa i puchary.

Tuż za dwoma byłymi piłkarzami stołecznego klubu, w klasyfikacji najwięcej liczby meczów obcokrajowców w Ekstraklasie, plasuje się klubowy kolega Kuciaka, Portugalczyk Flavio Paixao, który zagrał w lidze już 264 razy. W tych meczach zdobył 95 bramek, cały Gdańsk i duża część województwa pomorskiego odliczają kolejne gole do setki. W meczu z Wartą, Flavio był bezbłędny z karnego, miał też trochę szczęścia, bo jego strzał poszedł po rękach Lisa. Jeśli szczęście będzie dopisywać Portugalczyk dołączy do "klubu 100" jeszcze w tym roku kalendarzowym. W 2021 r. piłkarze Ekstraklasy mają do rozegrania jeszcze sześć kolejek ligowych.

Lechia Gdańsk. Rekord Duszana Kuciaka

Wracając do rekordu Duszana Kuciaka - z 131 z rekordowych 277 meczów bramkarz rozegrał w latach 2011-15 dla Legii Warszawa, resztę czyli 146 od 2017 r. do dziś dla Lechii Gdańsk.

Jeśli wierzyć specjalistycznemu portalowi transfermarkt w 277 meczach, Kuciak wpuścił 282 bramki, 108 spotkań (łącznie z tym ostatnim) zagrał na "zero z tyłu". W Ekstraklasie w ciągu 24.826 minut Słowak dostał 22 żółte kartki.

Co dalej? Mimo 36 lat na karku, Duszan Kuciak na pewno nie zamierza kończyć kariery, to ambitny zawodnik, który będzie śrubował rekord. Gdy na początku bieżącego roku przedłużał kontrakt z Lechią do końca sezonu 2022/23 mówił nam, że: "Chcę jeszcze zagrać z Lechią Gdańsk w europejskich pucharach. I to nie tylko jedną rundę jak z Brondby".

Ten sezon, na razie jest dla Lechii Gdańsk bardzo udany. W 13 meczach zgromadziła 26 punktów. Trener Tomasz Kaczmarek ma też na pozycji bramkarza kłopot bogactwa. Jeśli coś, nie daj boże, stanie się rekordziście Kuciakowi, w odwodzie jest Zlatan Alomerović, który cierpliwie czeka na swą szansę. Gdy ją dostanie, już w przeszłości pokazywał, że nie zawodził.





Maciej Słomiński