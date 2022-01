W zimowej przerwie w rozgrywkach wyraźnie widać zmianę strategii transferowej Lechii Gdańsk. Pożegnani zostali zawodnicy, którzy mają około 30 lat - do Jagiellonii Białystok odszedł bramkarz Zlatan Alomerović, do Zagłębie Lubin - obrońca Bartosz Kopacz.

W ich miejsce zostali zakontraktowani 18-letni pomocnik Tomasz Neugebauer z Ruchu Chorzów i 20-letni skrzydłowy z Chrobrego Głogów, Dominik Piła. Ten drugi zagra w Gdańsku od nowego sezonu.

Ponadto nowymi umowami zostali wynagrodzeni 18-letni Kacper Sezonienko i 21-letni Malijczyk Bassekou Diabate.

Lechia Gdańsk pozyska Ramila Mustafajewa?

W ten trend doskonale wpisuje się, 18-letni zawodnik rodem z Dagestanu, Ramil Mustafejew. To zawodnik urodzony w Machaczkale, ale od dawna osiadły w Polsce, ostatnio z powodzeniem grał dla lidera II ligi, Stali Rzeszów.

O zainteresowaniu tym piłkarzem ze strony Lechii Gdańsk, donosi zwykle perfekcyjnie poinformowany użytkownik twittera, Janekx89. Mustafajew stara się o polskie obywatelstwo, aktualnie posiada kontrakt do zakończenia sezonu 2023/24, dlatego by go pozyskać Lechia będzie musiała zapłacić dotychczasowemu klubowi.

Maciej Słomiński