Ogromny pech ciągnie się za Rafałem Wolskim. Piłkarz Lechii Gdańsk po raz drugi nabawił się poważnej kontuzji kolana, która wykluczy go z gry co najmniej na pół roku.

"Rafał Wolski podczas wewnętrznej gry treningowej doznał kontuzji, która okazała się poważniejsza niż na początku przypuszczano. Pomocnik Lechii Gdańsk przeszedł szczegółowe badania, które wykazały u niego zerwanie więzadła krzyżowego przedniego. W najbliższym tygodniu Rafał zostanie poddany operacji" - poinformowała oficjalna strona Lechii Gdańsk.

Do niefortunnego zdarzenia doszło 15 stycznia w trakcie wewnętrznej gry z Bytovią (4-4), która była zamknięta dla mediów.



To już drugi podobny uraz Wolskiego w ostatnim czasie. W lutym zeszłego roku pomocnik także zerwał więzadła krzyżowe przez co opuścił aż 21 spotkań Lechii i do gry wrócił dopiero pod koniec sierpnia.

Między jedną a drugą kontuzją 26-letni rozgrywający wystąpił w dziewięciu ligowych meczach i dwóch spotkaniach Pucharu Polski. Zdobył w nich dwa gole.

Wolski ma na koncie siedem występów w reprezentacji Polski, w której debiutował już w 2012 roku, a Franciszek Smuda znalazł dla niego miejsce w kadrze na Euro 2012. W październiku 2017 roku strzelił jedyną bramkę dla "Biało-Czerwonych" w eliminacyjnym meczu MŚ z Armenią (6-1).

