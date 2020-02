Lewy obrońca Rafał Pietrzak został nowym piłkarzem Lechii Gdańsk. Podpisał 3,5-letnią umowę. Przychodzi z belgijskiego Royal Excelsioru Mouscron.

Testy medyczne okazały się formalnością i Pietrzak w czwartkowy poranek parafował umowę z Lechią.

Najlepsze rozgrywki w karierze 28-letniego zawodnika to poprzedni sezon Ekstraklasy, gdy w barwach Wisły Kraków rozegrał 36 meczów, w których zdobył trzy bramki.

Transfer Pietrzaka oznaczać może odejście z Lechii zawodnika, który do tej pory występował na lewej stronie obrony - Filipa Mladenovicia.

Serb ma kontrakt z gdańskim klubem ważny do końca bieżącego sezonu, a największe zainteresowanie przejawia nim rosyjski Achmat Grozny. Jeśli miałoby dojść do transferu "Mladena", musi się stać to do jutra. Wtedy to, 21 lutego, zamyka się okno transferowe w rosyjskiej Premier Lidze.

