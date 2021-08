Lewy obrońca Lechii Gdańsk, Rafał Pietrzak w meczu z Radomiakiem Radom zagrał w wyjściowym składzie po raz pierwszy w sezonie 2021/22 PKO BP Ekstraklasy. Pietrzak rozgrywał całkiem niezłe spotkanie, dobrze wyglądała jego współpraca na lewej stronie z Ilkayem Durmusem, aż do 75. minuty gdy został zmieniony przez Bassekou Diabate. Wymagała tego sytuacja, gdyż Lechia straciła dwubramkowe prowadzenie z Radomiakiem i dążyła ze wszystkich sił do wygranej. Nie udało się, ostatecznie mecz skończył się remisem 2-2.

Reklama

- W pierwszej połowie, prowadząc 2-0 daliśmy dobrą odpowiedź na nieudany mecz w Poznaniu. W pierwszej połowie spotkania z Radomiakiem narzuciliśmy swój styl. Kontrolowaliśmy przebieg meczu, aż do momentu gdy w pięć minut drugiej połowy straciliśmy dwie bramki. W drugiej cofnęliśmy się za bardzo, przez co straciliśmy dwa punkty. Nie ma co kryć: podaliśmy Radomiakowi tlen - przyznał Rafał Pietrzak.

- Trzeba zadać sobie pytanie: czemu nie możemy grać tak jak w pierwszej połowie, przez cały mecz? W przerwie uczulaliśmy się nawzajem, że nie można tracić koncentracji, że Radomiak to dobra drużyna, nie bez przyczyny pokonał Legię 3-1.

Jak Rafał Pietrzak znosił rolę rezerwowego? We wcześniejszych pięciu meczach w podstawowym składzie na lewej obronie wychodził Brazylijczyk Conrado.

- Każdy z nas jest sportowcem, każdy chce grać, dobro drużyny jest jednak najważniejsze. Każdy kto nie wychodzi w "11" jest zły i stara się udowodnić, że zasługuje na miejsce w składzie. Ja trenuję i gram najlepiej jak potrafię. Drużyna wie, że może na mnie liczyć, w poprzednim sezonie dawałem liczby i teraz będzie tak samo - podsumował Rafał Pietrzak, lewy obrońca Lechii Gdańsk.

Maciej Słomiński