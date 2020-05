Prezes Lechii Adam Mandziara w nieelegancki sposób rozstał się z Arturem Sobiechem. Napastnik ujawnia szczegóły.

W wywiadzie z Interią, przeprowadzonym na rocznicę zdobycia przez Lechię Pucharu Polski, Artur Sobiech mówił o blaskach pobytu w Gdańsku, o tym że z przyjemnością będzie wracał do tego miasta. Przyznał również, że jest z Lechią rozliczony do zera, co wcale nie jest oczywiste, gdyż gdański klub ma przez ostatnie lata problemy z opłacaniem swych pracowników.

Sobiech w wywiadzie z nami napomknął, że "odejście mogło nastąpić w przyjaźniejszej atmosferze".

W rozmowie z "Super Expressem" zdobywca "złotego gola" ujawnia kulisy tego odejścia:

- Kiedy po siedmiu dniach osiągnęliśmy porozumienie i potrzebne było tylko wyrejestrowanie mnie z Pomorskiego ZPN i podpis prezesa Mandziary na dokumencie, to w odpowiedzi na taką prośbę dostałem od niego SMS-a w języku niemieckim, którego zacytuję: "Heute bin ich besetzt wie ein damenklo"("dzisiaj jestem zajęty jak damska ubikacja").

W wywiadzie dostaje się również trenerowi Piotrowi Stokowcowi, który obwinił napastnika za odpadnięcie Lechii w kwalifikacjach Ligi Europy z duńskim Broendby: - W rozmowie ze mną i moją żoną zarzucił mi, że to przeze mnie Lechia odpadła w Lidze Europy z Broendby, bo niby ja byłem zajęty i nalegałem na transfer do Uerdingen. Przecież to nonsens - mówi Sobiech.

Faktycznie, w rozmowie z Interią Stokowiec przyznawał, że "siedzi w nim to Broendby" , ale myśleliśmy że w innym sensie.

