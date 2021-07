​Lechia Gdańsk. Prezentacja Lechii, zdjęcie z pucharem i zlot aut na jubileusz stadionu w Gdańsku

"Trudno uwierzyć, że nasza bursztynowa duma ma już 10 lat. Pamiętam wyjazd w kwietniu 2007 roku polskiej delegacji do Cardiff, gdzie zapadała decyzja o organizacji UEFA Euro 2012. Nie wierzyłam wtedy, że właśnie Polska i Ukraina otrzymają prawo do organizacji tej imprezy. Mieliśmy wówczas piękną wizualizację stadionu, która odnosiła się do naszej dumy i dziedzictwa, czyli bursztynu. Los, wydarzenia, ale głównie praca konkretnych osób sprawiły, że dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy" - powiedziała w środę na konferencji prasowej na Polsat Plus Arenie Gdańsk prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz.

Jak podkreśliła, razem z decyzją o powstaniu stadionu na ponad 40 tysięcy osób w miejscu ogródków działkowych zmienił się spory obszar miasta.

"Dzielnica Letnica zyskała nowe życie i bardzo się zmieniła. Obok powstały Międzynarodowe Targi Gdańskie, ruszyły inwestycje prywatne, powstał też tunel pod Martwą Wisłą, rozwija się mieszkaniówka i usługi wokół. Jesteśmy dumni z naszego stadionu mimo trudności, które przez ostatnie półtora roku dotknęły wszystkich" - zapewniła.

Na tym obiekcie odbyły się cztery mecze mistrzostw Europy w 2012 roku, trzy grupowe i ćwierćfinał, 10 spotkań rozegrała reprezentacja Polski, a 26 maja odbył się finał Ligi Europy, w którym Villarreal okazał się w rzutach karnych lepszy od Manchesteru United. W sumie zorganizowano ponad 300 dużych wydarzeń o charakterze masowym, w tym 206 meczów piłkarskich.

"Byliśmy tu świadkami wielu sportowych emocji, To jest dom Lechii, jesteśmy także dumni, że wiele razy występowała tutaj reprezentacja Polski. Ale to miejsce może być także areną wydarzeń kulturalnych. Przecież odbyło się tu wiele koncertów, także w kameralnej formule. Chcemy tu zaprosić wszystkich, dlatego w rocznicę 10-lecia, która wypada 19 lipca, przez cały weekend zapraszamy mieszkańców naszego miasta i turystów do odwiedzin. Przygotowaliśmy dla nich specjalne atrakcje. Świętujmy i cieszmy się, bo mamy z czego. To najpiękniejszy stadion, przynajmniej w Europie" - oceniła Dulkiewicz.

W piątek o godz. 18 rozpocznie się prezentacja Lechii przed nowym sezonem ekstraklasy, natomiast 60 minut później biało-zieloni zmierzą się w meczu kontrolnym z litewskim zespołem FK Paneveżys. Dla kibiców przygotowano pięć tysięcy bezpłatnych wejściówek.

"Z kolei w sobotę i niedzielę od 22 do 24 na trybunie, w cyklach co 20 minut, odbywać się będą pokazy multimedialne przy pomocy nowego oświetlenia. W te dni będzie można zrobić sobie także zdjęcie z oryginalnym trofeum Ligi Europy. W stadionowym areszcie studenci ASP zorganizowali pokaz 200 prac wykonanych przez 80 artystów, w sobotę zaplanowano także zlot samochodów Street Meeting Polska, w którym weźmie udział około tysiąca aut" - przekazał prezes Arena Gdańsk Operator Paweł Buczyński.

Gdański stadion przynosi straty. Na razie nie wiadomo jednak, jak wysoki będzie deficyt.

"Do 30 września, ze względu na pandemię, mamy czas na dokończenie formalności związanych z minionym rokiem. Na pewno będzie strata, która spowodowana jest tym, że żyjemy w trudnych czasach i ten obiekt nie mógł zarabiać, chociaż rokował na to, że wychodzi na zero" - tłumaczył Buczyński.

Przedstawiciele miasta i stadionowych spółek nie podali dokładnej rocznej kwoty utrzymania obiektu.

"Bez kredytów to kilka milionów złotych. Poza tym co roku spłacamy i jeszcze przez dwa lata będziemy spłacać kredyt zaciągnięty na budowę stadionu, to jest około 40 milionów złotych rocznie" - przyznał prezes Polsat Plus Arena Gdańsk Rafał Mańkus.

Nie brakuje również sporów sądowych - takich spraw ma być kilkanaście. Dulkiewicz uważa jednak, że to nic nadzwyczajnego.

"Pewne tematy ciągną się za nami, ale to jest naturalne, że przy tak dużych inwestycjach występują spory z wykonawcami. Jestem też wdzięczna swoim współpracownikom, że miasto Gdańsk i prezesi naszych spółek byli w stanie wynegocjować taką ugodę z czasów budowy stadionu, że zamiast zapłaty zasądzonych w procesie kilkudziesięciu milionów złotych, dogadaliśmy się na osiem milionów" - zdradziła prezydent.

Nie udało się także zrealizować wszystkich zaplanowanych inwestycji. Do tej pory nie powstał sztandarowy projekt, czyli oceanarium.

"Bogactwem tego stadionu są tereny przyległe. Projekt oceanarium nie jest +zasypany+, ale staramy się go ułożyć biznesowo. Robimy co możemy, a naszym kapitałem jest teren wokół stadionu, z którym trzeba postępować roztropnie, bo nie jest terenem nieskończonym. Szukamy różnych pomysłów związanych z przemysłem czasu wolnego, takich miejsc, gdzie ludzie mogliby aktywnie spędzać czas w przypadku niepogody, a także zimą" - podsumowała Dulkiewicz.

Autor: Marcin Domański