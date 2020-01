Udało nam się potwierdzić informację, iż "Biało-Zieloni" jedno z wiosennych spotkań rozegrają na starym stadionie w Gdańsku-Wrzeszczu, przy ul. Traugutta.

Zaniepokojonych kibiców pragniemy od razu uspokoić - nie ma to żadnego związku z finansowymi problemami Lechii. Wkrótce klub ogłosi, iż zostanie we Wrzeszczu rozegrany mecz ćwierćfinału Pucharu Polski z Piastem Gliwice.

To będzie pierwsze oficjalne spotkanie na stadionie przy Traugutta od ligowego meczu z maja 2011 r., kiedy to Lechia grała z Zagłębiem Lubin. Potem gdańszczanie przenieśli się na obiekt na Letnicy, wybudowany przy okazji Europ 2012.

Już wielokrotnie mówiło się o tym, aby mecz Pucharu Polski rozegrać na historycznym stadionie. Przed rokiem klub deklarował, że w przypadku meczu u siebie postara się rozegrać te spotkanie we Wrzeszczu. Wówczas lechiści wszystkie mecze rozgrywali jednak na wyjeździe. Temat powrócił jesienią, kiedy to drużyna Piotra Stokowca mierzyła się z Zagłębiem Lubin. Wówczas zabrakło chyba czasu. Frekwencja na meczu wyniosła ok. 6 tys. czyli tyle, ile spokojnie zmieściłoby się na stadionie przy Traugutta.

Maciej Słomiński