Lechia Gdańsk pojedzie do Gniewina i zagra cztery sparingi

Lechia Gdańsk

Piłkarze Lechii 14 czerwca wznowią treningi po przerwie letniej. Tydzień później gdańszczanie wyjadą na zgrupowanie do Gniewina, w planie przygotowań do nowego sezonu ekstraklasy są także co najmniej cztery mecze kontrolne.

