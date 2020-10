Trener Lechii Gdańsk, Piotr Stokowiec po remisowym spotkaniu z Zagłębiem w Lubinie 1-1 odczuwał spory niedosyt.

W obecnym sezonie Lechia Gdańsk jest drużyną środka tabeli. Do wcześniejszych trzech wygranych i porażek dorzuciła remis 1-1 z Zagłębiem w Lubinie . Na bramkę kapitana "Miedziowych" Lubomira Guldana na samym początku spotkania, odpowiedział rzutem karnym kapitan Lechii, Flavio Paixao.

- To już tradycja, że wspólnie z Zagłębiem stwarzamy tu w Lubinie dobre widowiska. Tak było ostatnim razem, gdy padł niecodzienny remis 4-4 , tak było dziś. Był dziś potencjał na cztery bramki, stworzyliśmy sporo sytuacji. Muszę pochwalić drużynę, że mimo braku koncentracji na początku i straconej bramki nie załamaliśmy się i mocno dążyliśmy do wyrównania. Piłka jak zaczarowana nie chciała wpaść do bramki, nadziewaliśmy się na kontry, Zagłębiu nie można odmówić dużej dozy jakości - powiedział po meczu trener Lechii Gdańsk, Piotr Stokowiec, który w latach 2015-17 pracował w Lubinie.



- Byliśmy poirytowani ostatnim meczem z Pogonią Szczecin, gdzie brakowało finalizacji akcji. Dziś byliśmy bardziej konkretni, być może było to spowodowane lepszą płytą niż w Gdańsku, która jest tu w Lubinie. Optymistycznie podchodzimy do kolejnych meczów, myślę że prezentujemy się nieźle, trzeba jeszcze popracować nad skutecznością. Teraz będziemy grali co trzy dni, ale jesteśmy gotowi, cieszymy się że możemy grać w tych ciężkich czasach. Szanujemy remis, ale myślę, że zasłużyliśmy na coś więcej. Cieszę się, że prowadziliśmy grę i dążyliśmy do tego, by wygrać to spotkanie - podsumował trener Piotr Stokowiec.

