Po odejściu Artura Sobiecha, drużyna "Biało-Zielonych" została z jednym sprawdzonym zawodnikiem w linii napadu. Flavio Paixao jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii rozgrywek polskiej Ekstraklasy, ale ma już swoje lata. We wrześniu stuknie mu 36.

W tureckim Belek gdzie lechiści przygotowują się do rundy wiosennej, zapytaliśmy trenera Piotra Stokowca o potencjalne wzmocnienia składu.

- Transfery będą. Myślę, że z dwa-trzy jeszcze zrobimy. Wiadomo, że im szybciej tym lepiej. Nie jest to do końca zależne ode mnie. Ja skupiam się na pracy sportowej, ruchy transferowe to domena Prezesa i działu skautingu. Nie wszystkie plany wyszły, były tematy bliskie finalizacji. W jednym czy dwóch przypadkach rozmowy trwają od dłuższego czasu. Jeden z tych zawodników gra cały czas, trenuje, jest gotów do gry. Muszę być cierpliwy. Dobrze wiemy, że potrzebujemy zawodników gotowych do grania, doświadczonych. Rozwojowych mamy pod dostatkiem. Nie jest tak, że czekamy tylko na transfery. Ciężko pracujemy, bo na wiosnę mamy wiele do ugrania - powiedział szkoleniowiec.

Lechia w Turcji rozegra jeszcze trzy sparingi: z Beroje Stara Zagora, Dynamem Moskwa i prawdopodobnie z FK Senica. Rundę wiosenną gdańszczanie rozpoczną meczem wyjazdowym ze Śląskiem we Wrocławiu 7 lutego o 20:30.

